Roma, se il saluto social diventa un addio: tifosi scatenati

Un giocatore in procinto di lasciare la Roma ha voluto salutare, con un post Instagram, il popolo giallorosso. Numerose le critiche arrivate.

La rosa 2023/24 della Roma sarà molto diversa rispetto a quella che ha appena concluso la stagione. Sono infatti numerosi i componenti del gruppo destinati a lasciare la compagnia, tra mancate riconferme e cessioni con cui fare cassa.

Tra queste ultime, rientra quella di Roger Ibanez finito nel mirino dell’Atletico Madrid e del Tottenham. Il direttore generale Tiago Pinto è pronto a sedersi al tavolo delle trattative ma intanto ha fatto sapere ai Colchoneros e agli Spurs che per portarlo via dalla Città Eterna serviranno almeno 30 milioni. Possibile, inoltre, il trasferimento altrove di Ola Solbakken che non ha convinto José Mourinho e la partenza di tre prodotti della cantera giallorossa: l’elenco comprende Nicola Zalewski, Edoardo Bove e Cristian Volpato.

Il club preferirebbe tenerli ma è consapevole del fatto che le loro cessioni consentirebbero di iscrivere a bilancio preziose plusvalenze. A rischia la cessione, in particolare, sono il polacco (in scadenza nel 2024) e l’italo-australiano scivolato indietro delle gerarchie del mister originario di Setubal. La loro posizione verrà discussa più avanti, in base alle offerte che arriveranno. Già certa, intanto, la partenza di due giocatori. Il primo è Mady Camara, destinato a fare rientro all’Olympiakos. Il secondo è Georginio Wijnaldum che non verrà riscattato dal Paris Saint Germain.

Roma, il post social di Wijnaldum

L’olandese ha vissuto una stagione deludente, totalizzando appena 2 gol e un assist in 23 apparizioni complessive a fronte di 28 partite saltate per infortunio. Numeri negativi, che hanno spinto il club a prendere la decisione di non puntare più su di lui e voltare pagina.

Wijnaldum nella giornata odierna ha quindi voluto salutare i tifosi giallorossi, attraverso un post su Instagram: “Grazie per la fantastica atmosfera durante le partite e il sostegno di questa stagione”. Numerose le risposte ricevute dal classe 1990, molte delle quali polemiche nei suoi confronti. Un utente, ad esempio, lo ha criticato per la prestazione sfornata nella finale di Europa League persa per mano del Siviglia: “Ma perché non hai voluto battere il rigore? Due finali Champions non sono bastate per avere esperienza? 7 milioni di euro all’anno non sono sufficienti per prendere certe responsabilità?”. Un altro, invece, ha voluto rimarcare l’accoglienza che l’Olimpico gli ha riservato contro lo Spezia. “Non so se ti sei accorto ma ti ha fischiato tutto lo stadio. Vattene”.

Non è poi mancato chi ha utilizzato l’ironia per commentare la sua stagione. “Manco Barusso era a sti livelli”. Qualcuno, in ogni caso, ha provato a difenderlo. “Che vi aspettavate da un giocatore che appena arrivato a Roma si è fratturato la tibia? Ha subito l’infortunio più grave della sua carriera…insultate Afena non lui”. In diverse, infine, gli hanno augurato buona fortuna per le future sfide. L’epilogo, intanto, si è consumato. Gini farà rientro al PSG in attesa di capire dove proseguirà la sua carriera. La Roma, invece, è pronta ad accogliere Houssem Aouar.