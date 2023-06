Calciomercato Roma, plusvalenza sicura: addio immediato

Calciomercato Roma, ribaltone e addio immediato: ecco quello che potrebbe succedere dentro il club giallorosso dopo il ko di Abraham che ha stravolto le idee di Pinto

L’infortunio di Abraham ha stravolto quelle che erano le strategie della Roma. O almeno quelle che la Roma pensava di avere fino a domenica sera. La cessione dell’inglese era nell’ordine delle cose, visto che avrebbe potuto portare un bel po’ di milioni nelle casse giallorosse. Ma il ko, lunghissimo, deve per forza di cose far cambiare i pensieri.

E se c’era un giocatore che era sicuro di rimanere in attacco, visto che da soli sei mesi è arrivato nella Capitale, era Solbakken. Ma secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina anche lui, adesso, rischia di essere ceduto. Non tanto per il suo rendimento – che comunque, visto il minutaggio, in alcune occasione è sembrato pure buono – ma perché avendolo preso senza versare un euro, potrebbe regalare a Pinto una bella plusvalenza.

Calciomercato Roma, rischia anche Solbakken

In Germania e in Francia starebbero pensando al norvegese arrivato da Bodo e che la Roma ha corteggiato un poco di tempo prima di chiudere l’operazione. Solamente a gennaio, nonostante il campionato fosse finito da un poco – ma non c’erano buonissimi rapporti con il club incontrato in Conference League l’anno scorso – Mourinho ha potuto vedere da vicino il calciatore. Da lì in poi ci è voluto del tempo per ambientarsi ad un campionato e ad una società completamente diversa da quella di provenienza.

Come detto Ola sembrava certo di rimanere fino a domenica sera, adesso però tutto è cambiato e il mercato diventa fondamentale. Ogni scelta dovrà essere ponderata al massimo e non si può sbagliare nulla, soprattutto in attacco dove l’apporto di Belotti – che ormai ha rinnovato – e di Abraham è stato minimo negli ultimi mesi. Ecco perché si pensa anche ad Icardi.