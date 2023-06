Roma a tutti i costi: firma imminente, tifosi al settimo cielo

Calciomercato, vuole la Roma ad ogni costo. Contatti costanti e corsa contro il tempo per la firma ‘scontata’. Ecco le ultime in casa giallorossa sulle manovre di Tiago Pinto.

Si avvicina la firma in casa Roma che può far felice i tifosi giallorossi. C’è la corsa contro il tempo per chiudere l’accordo ed ufficializzarlo entro il 30 giugno. Le parti sono sempre più vicine e la svolta sembra dietro l’angolo, ad attendere con trepidazione le ultime novità ci sono i tifosi giallorossi, che nei giorni scorsi si sono schierati pubblicamente spingendo per la firma. I supporters romanisti possono gioire in seguito agli ultimi aggiornamenti in casa Roma.

Sono settimane frenetiche per Tiago Pinto in casa Roma. Il manager portoghese è molto attivo sia in entrata che in uscita, senza tralasciare il capitolo rinnovi contrattuali in vista della fatidica data del 30 giugno. Il brutto infortunio occorso a Tammy Abraham, nel corso dell’ultimo impegno stagionale della Roma, ha sconvolto i piani del dirigente ex Benfica. Pinto sta cercando di chiudere anche in questa sessione di mercato estivo diversi colpi a costo zero: da Aouar a centrocampo, fino a Ndicka in difesa, passando per la pista Zaha in attacco dal Crystal Palace. Mentre per quel che riguarda il tema rinnovi si avvicina la scadenza di uno dei protagonisti in positivo dell’ultima stagione giallorossa.

Calciomercato Roma, rinnovo El Shaarawy: contatti continui e firma imminente

Parliamo di Stephan El Shaarawy, attaccante giallorosso in scadenza di contratto a fine giugno. Il Faraone è stato uno dei migliori in campo in casa Roma, riuscendo a mettere a referto otto reti nel 2023, undici quelle stagionali per l’ex Milan. Anche i tifosi giallorossi nei giorni scorsi si sono esposti fuori dai cancelli di Trigoria.

Fuori dall’ingresso del centro sportivo giallorosso i tifosi hanno esposto uno striscione: “Chi onora la maglia merita di indossarla. Daje Stephan.” E l’appello dei sostenitori romanisti sembra aver avuto eco. Secondo quanto riporta il sito della ‘Gazzetta dello Sport’, il pensiero dei tifosi è lo stesso di Mourinho e la Roma. Il Faraone dovrebbe accettare un’offerta al ribasso, rispetto ai 3.5 milioni di euro finora percepiti, e le sensazioni sono positive. Ad ogni costo le strade tra la Roma ed Elsha non sembrano pronte a separarsi.