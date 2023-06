VAR senza più segreti: rivoluzione per la prossima Serie A

VAR, da oggi in poi niente più “segreti”: dalla prossima stagione cambia tutto per quanto riguarda la tanto criticata classe arbitrale

Nella storia di questo sport abbiamo assistito a molti errori da parte dei direttori di gara. Uno dei più famosi in Serie A è senza dubbio il gol fantasma di Sulley Muntari in quel famoso Milan-Juventus del 2012, in cui nessuno degli arbitri si accorse che il pallone fosse nettamente entrato.

Questo episodio si rivelò probabilmente decisivo ai fini della lotta scudetto, che vedeva protagoniste proprio Juventus e Milan, ma non è l’unico ad essersi conquistato un posto nella storia. Nel recente passato della Roma possiamo ricordare svariati episodi dubbi in cui i giallorossi sono stati penalizzati, su tutti ovviamente la finale con il Siviglia dello scorso 31 maggio.

Sempre in Europa possiamo ricordare le due partite di semifinale contro il Liverpool in cui non venne dato un netto calcio di rigore per un fallo di mano su un tiro di El Shaarawy. Finale di Budapest a parte tutti gli episodi precedenti hanno un fattore in comune, ovvero l’assenza della tecnologia in campo, fattore che avrebbe dovuto ridurre al minimo gli errori di questo genere, ma così non è stato, ecco perché la Lega di Serie A ha deciso di intervenire in prima persona.

VAR, dal prossimo anno sarà rivoluzione: ecco cosa cambia in Serie A

La tecnologia in campo è uno strumento senza dubbio essenziale, tuttavia lo sbagliato utilizzo può portare a sollevare dubbi sull’intero sistema, che in molti scettici hanno già bocciato. La Lega è da sempre al lavoro per garantire alle società il massimo, soprattutto quando si parla di arbitri, categoria da sempre aspramente criticata.

Il lavoro dei direttori di gara non è semplice, ecco perché è necessario il giusto supporto da chi è in cabina VAR. Ed è proprio questo strumento ad essere finito nella lente d’ingrandimento dei vertici della Lega, che ha deciso cambiamenti importanti in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riportato da Ansa dal prossimo anno sarà possibile ascoltare i dialoghi tra l’arbitro e Var, ai quali verranno abbinate le immagini degli episodi più discussi, tutto questo sarà possibile grazie alla collaborazione tra Lega e Dazn, per il quale Gravina si dichiara più che entusiasta:

“Siamo felici di poter inaugurare con Dazn una collaborazione innovativa, che mira a coinvolgere i giovani attraverso l’utilizzo di nuovi linguaggi, piattaforme e tecnologia sempre più al passo coi tempi. Si potranno apprezzare i frutti del lavoro dei vivai dei club, anche in ottica Nazionali”