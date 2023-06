Addio Roma, colpo gobbo Milan: affare bollente, ecco la svolta

Calciomercato Roma, il suo nome sta caracollando le attenzioni di diversi club: il Milan fa sul serio e rischia di far saltare il banco.

Tra i tanti nomi che nelle ultime ore stanno circolando con sempre più insistenza, il profilo di Youri Tielemans è uno di quelli che riscuotendo il maggior numero di consensi. Dopo aver salutato il Leicester, non rinnovando il suo contratto con le Foxes in scadenza nel 2023, il belga è alla ricerca di una nuova squadra nella quale rimettersi in gioco.

Dopo essere stato sondato in lungo e in largo da diversi club di Premier League, Tielemans è finito prepotentemente nel mirino di alcune big di Serie A. La Roma ha avuto modo di sondare esplorativamente il terreno per capire eventuali margini di manovra. I giallorossi, infatti, dopo aver messo le mani su Aouar vogliono regalarsi un altro acquisto importante per alzare l’asticella in mezzo al campo. In scadenza di contratto, Tielemans rappresenta sicuramente una delle opzioni più intriganti nel panorama internazionale. Al momento, però, la Roma non ha ancora affondato il colpo, preferendo valutare il da farsi.

Calciomercato Roma, il Milan mette la freccia per Tielemans

Fase di stallo che inevitabilmente potrebbe essere sfruttato da qualche altro club. Come già accennato in precedenza, Tielemans ha diversi estimatori in Italia. Dopo essere stato accostato anche alla Juve diversi mesi fa, è ora il Milan il club maggiormente intenzionato a chiudere positivamente l’affare. Come riferito dall’insider Sebastiano Sarno, infatti, la trattativa tra Tielemans e i rossoneri sarebbe entrata nella fase più calda. Tuttavia c’è ancora da risolvere il nodo legato alle commissioni da corrispondere agli agenti: un dettaglio che nel caso di calciatore svincolato non rappresenta affatto un mero dettaglio.

Il ribaltone societario che ha portato agli addii di Massara e Maldini ha rappresentato uno snodo cruciale nella trattativa Tielemans-Milan. Il riassetto societario, infatti, ha portato ad alimentare nuovamente una pista che sembrava essere finita nel dimenticatoio. Staremo a vedere dunque quali saranno le prossime mosse del “Diavolo”, con i rossoneri che comunque si sarebbero assicurati un vantaggio non da poco nella corsa al calciatore. Partita, però, che resta incredibilmente aperta.