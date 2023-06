Calciomercato Roma, arriva l’annuncio ufficiale su Tielemans

Calciomercato Roma, dopo una lunga trattativa arriva l’ufficialità per il centrocampista belga Youri Tielemans in uscita dal Leicester

Finita la stagione è tempo di cominciare a programmare il futuro. Tiago Pinto e i Friedkin sono chiamati al difficile lavoro di migliorare il tasso tecnico della rosa per venire incontro alle richieste dell’allenatore José Mourinho. Non è ancora chiaro se lo Special One resterà alla guida della Roma anche la prossima stagione, tuttavia filtra ottimismo, tanto che sono cominciate a circolare le prime voci di un possibile rinnovo.

Continuare con il portoghese sarebbe fondamentale per il processo di crescita che ha in mente la società, soprattutto dal punto di vista della mentalità, da sempre anello debole di questa squadra e sulla quale Mourinho ha tanto lavorato. Fondamentale sarà anche il modo in cui verrà organizzato il mercato, soprattutto vista la delicata situazione economica iI cui riversa il club.

Il mancato accesso in Champions costa caro alle casse romaniste, che non potranno fare affidamento su quella somma in vista della prossima finestra di calciomercato, come se non bastasse l’infortunio di Abraham rappresenta un’ulteriore introito mancato, che rischia di pesare e non poco sul bilancio.

Nonostante questo Pinto è stato bravissimo a lavorare sugli acquisti, sondando come nello scorso anno il mercato degli svincolati, e proprio in queste ore è arrivata l’ufficialità per un altro calciatore,

Calciomercato Roma, trattativa chiusa per Tielemas: l’annuncio ufficiale

La Roma del futuro sta già prendendo forma. Pinto ha lavorato duramente per cercare il più possibile di venire incontro alle elevate richieste del tecnico portoghese, che ha chiesto garanzie non solo sul mercato per rimanere sulla panchina giallorossa.

Il mercato degli svincolati offre ottime opportunità, come ampiamente dimostrato dagli acquisti di Dybala e Matic, ormai diventati i perni di questa squadra. Anche quest’anno sono arrivati giocatori di spessore senza indebitare ulteriormente la società, che potrà beneficiari di due calciatori di livello del calibro di Aouar e Ndicka, entrambi giovani e di buone prospettive.

Un altro nome sul taccuino di Pinto però si allontana definitivamente dalla Roma, dopo aver firmato il contratto con un club inglese. Stiamo parlando di Youri Tielemans, centrocampista belga ormai ex Leicester e seguito a lungo dalla dirigenza giallorossa.

Aston Villa is delighted to announce that the club has reached an agreement to sign Youri Tielemans. — Aston Villa (@AVFCOfficial) June 10, 2023

Il club di Birmingham ha annunciato l’acquisto sui sui profili social, dopo che la notizia dell’ufficialità era già circolata nelle ultime ore: “ L’Aston Villa è lieta di annunciare che il club ha raggiunto un accordo per la firma di Youri Tielemans.” Queste l’annuncio ufficiale dei Villains.