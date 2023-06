Calciomercato Roma, si muove Mourinho: chiamata per il colpo a zero

Calciomercato Roma, si inizia a muovere anche a Mourinho che alza il telefono per cercare di aiutare Pinto nella chiusura dell’affare a zero

Il momento è arrivato, quello di fare la mossa, quello di alzare il telefono e iniziare a chiamare. Sì, quel momento è arrivato per José Mourinho che a quanto pare la prima chiamata l’avrebbe fatta per convincere il giocatore. Non sarà facile, le sirene della Premier League ci sono e sono anche belle importanti come ci sono quelle del Galatasaray, che lo potrebbe ricoprire d’oro.

E ci sono anche quelle di un altro club di Serie A, il Milan, che su Tielemans, centrocampista che non ha rinnovato il suo contratto con il Leicester, nell’ultimo periodo ci ha messo gli occhi addosso. Ecco perché secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina ci vuole il colpo dello Special One. Il tecnico della Roma da ieri è a Londra, dove vive quando non lavora, avrebbe alzato il telefono per cercare di convincere il giocatore ad accettare l’offerta giallorossa.

Calciomercato Roma, la mossa per Tielemans

L’obiettivo per il centrocampista belga che alla Roma piace da un poco di tempo sarebbe quello di rimanere nel campionato inglese dove gli estimatori non gli mancano. Ma quando squilla il cellulare e dall’altro lato c’è uno degli allenatori più vincenti del mondo è difficile rimanere indifferenti. Ecco perché la Roma ci crede, e ha capito inoltre di dover fare uno sforzo economico.

Perché se le altre mettono sul piatto la Champions League, i giallorossi possono puntare solamente sull’Europa League e sul carisma del tecnico portoghese che alla fine della fiera potrebbe anche fare la differenza. Anche se come detto serve qualcosa in più anche rispetto agli altri sotto il profilo dell’ingaggio. Magari pareggiando le offerte delle altre. Vedremo quello che succederà nelle prossime settimane, anzi nella prossima settimana che potrebbe anche essere quella decisiva. Perché tra un mese esatto la stagione della Roma comincerà dentro Trigoria. E sarebbe un bene averlo subito a disposizione.