Calciomercato Roma, visite mediche programmate e firma imminente

Calciomercato Roma, dopo una lunga trattativa finalmente l’affare si sblocca: visite mediche già programmate e firma ormai imminente

Tiago Pinto e la società in questi giorni stanno lavorando duramente per consegnare all’allenatore la miglior rosa possibile ancora prima di iniziare il ritiro. Non è chiaro se ci sarà ancora José Mourinho alla guida della Roma il prossimo anno, nonostante filtri ottimismo al riguardo, tuttavia la società sta già rispondendo nel migliore dei modi a tutte le possibili critiche riguardo il loro operato.

Non sarà semplice, e non lo sarebbe stato neanche con i soldi derivanti dall’accesso in Champions, a causa dei paletti imposti dal Fai Play Finanziario, figuriamoci nella delicata situazione economica in cui riversa il club. A rendere tutto ancora più difficile per Tiago Pinto ci ha pensato il tremendo infortunio di Tammy Abraham, essendo l’attaccante inglese uno dei possibili nomi in uscita che avrebbero dovuto finanziare il mercato in entrata.

Il suo infortunio, oltre a non portare liquidità nelle casse giallorosse, costringe la società ad intervenire anche sul ruolo di centravanti, visti i numeri non proprio eccellenti del Gallo Belotti, che ha decisamente deluso le aspettative dal punto di vista realizzativo.

Nonostante le mille difficoltà Pinto è riuscito a portare profili interessanti nella capitale, nomi che andranno decisamente ad elevare il tasso tecnico della rosa, ma le ultime notizie preoccupano e non poco il gm portoghese.

Calciomercato Roma, affare ormai in chiusura: visite mediche programmate e firma imminente

Pinto e la Roma si sono dimostrati decisamente acuti nel saper pescare al meglio tra i calciatori rimasti senza contratto visto il calibro dei nomi arrivati grazie a questa formula. Dybala e Matic sono l’esempio migliore del tipo di affare che si può fare anche senza sborsare cifre esorbitanti, discorso che vale soprattutto per i club italiani, che ormai da tempo riversano in situazioni economiche delicate.

Anche quest’anno la società ha deciso di sondare i calciatori rimasti senza contratto, assicurandosi le prestazioni di due giovani, ma già con abbastanza esperienza alle spalle. Stiamo parlando di Hossem Aouar e Ndicka, rispettivamente classe 1998 e 1999, entrambi di nazionalità francese e con una discreta esperienza anche in campo europeo.

Un altro dei nomi sul taccuino del gm giallorosso era quello di Youri Tielemans, centrocampista belga in uscita dal Leicester. Secondo quanto riportato dal giornalista David Orstein il ragazzo ha ormai chiuso la trattativa per rimanere in Premier League all’Aston Villa:

🚨 EXCL: Aston Villa have agreed a deal to sign Youri Tielemans. Doing medical before finalising contract. 26yo midfielder set to join as free agent after Leicester deal expired. #AVFC overcame plenty of competition for Belgium international @TheAthleticFC https://t.co/icWVeVNvqg — David Ornstein (@David_Ornstein) June 10, 2023

“L’Aston Villa ha raggiunto un accordo per firmare Youri Tielemans. Visite mediche prima di finalizzare il contratto. Il centrocampista di 26 anni si unirà come free agent dopo la scadenza dell’accordo con Leicester. L’Aston Villa ha superato un’abbondante concorrenza per la nazionale belga.”