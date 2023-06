Colpo a sorpresa in Premier League: intrigo Roma, cifre ufficiali

Sono diversi i movimenti in sede di calciomercato di cui la Roma si sta rendendo protagonista. Bookmakers scatenati: l’indizio che non ti aspetti.

Archiviata una stagione chiusa con la qualificazione alla prossima edizione dell’Europa League in virtù del preziosissimo successo ottenuto contro lo Spezia, la Roma ha dirottato immediatamente le proprie attenzioni sui tanti affari di calciomercato che stanno tenendo banco.

Tra i club più attivi in Serie A figurano proprio i giallorossi. Sono diverse le zone del campo che Tiago Pinto intende puntellare con innesti mirati. Dopo aver praticamente chiuso l’affare Aouar, per il quale si aspettano ormai soltanto le firme dei documenti e l’annuncio ufficiale, la Roma è sempre più vicina a mettere le mani anche su Evan N’Dicka. Il centrale francese classe ’99, legato all‘Eintracht Francoforte da un contratto in scadenza nel 2024, è il primo vero obiettivo di una difesa che, oltre che di Llorente, potrebbe vedersi priva anche di Ibanez. Nel caso in cui dovessero arrivare offerte importanti, infatti, il brasiliano potrebbe fare le valigie. Ecco perché gli acquisti in difesa potrebbero non limitarsi al solo N’Dicka.

Calciomercato Roma, Maguire in Serie A: le quote dei bookmakers

Nelle ultime settimane indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra avevano accostato Maguire a diversi club in Serie A. In rotta di collisione con il Manchester United, l’ex gigante del Leicester sarebbe alla ricerca di un nuovo club nel quale ritrovare stimoli, motivazioni e continuità di rendimento. Inter, Roma, Milan e Juventus sono state a vario titolo tirate in causa, visto che per motivi diversi tutte e quattro le big avrebbero bisogno di innesti importanti per i rispettivi pacchetti arretrati.

Al momento non è partita alcuna trattativa per Maguire e le chances di vederlo in Serie A restano piuttosto basse. Tuttavia è interessante osservare il modo con il quale i bookmakers hanno reagito a queste ultimi voci di calciomercato. Bet365, ad esempio, banca a 3.50 la possibile permanenza di Maguire allo United: quota più bassa rispetto a quella che vedrebbe il centrale inglese al Tottenham (4.50) o in Serie A. I betting analyst, infatti, quotano a 17 il possibile sbarco di Maguire al Milan. Rincorre la Roma (a 21) davanti ad Inter (26) e la Juventus (34). Pista tutt’altro che calda.