Giallo risolto e firma con la Roma: le vere cifre dell’affare Ndicka

Calciomercato Roma, l’affare Ndicka è fatto: ecco le cifre dell’accordo che legheranno il calciatore ai giallorossi per i prossimi cinque anni

Dopo Aouar, che avrebbe già firmato per la Roma e per il quale si attende solamente l’annuncio ufficiale del club, la Roma è pronta a chiudere il secondo colpo in questa sessione di mercato. Un altro colpo a parametro zero. Un altro colpo importante. E questa volta in difesa, così come richiesto da Mourinho da diverso tempo.

Ndicka è quel difensore mancino che lo Special One voleva, e che probabilmente andrà a sostituire Ibanez che entro il 30 giugno dovrebbe essere ceduto. Ormai è tutto fatto ed è stato respinto anche l’assalto del Milan, che nelle ultime ore ha cercato un inserimento per l’ex Eintracht Francoforte. Nulla da fare per i rossoneri: Pinto era avanti ed è ormai pronto a chiudere la trattativa.

Calciomercato Roma, le cifre per Ndicka

Il difensore nato in Francia andrà a guadagnare 3 milioni di euro a stagione. Ai quali andrà aggiunto un bonus alla firma del contratto. E, probabilmente, all’interno dell’accordo ci sono anche altri bonus che potrebbero far lievitare lo stipendio del calciatore fino a 4 milioni di euro. Un sacrificio economico importante che la Roma voleva fare per respingere anche l’assalto del Milan.

Un’affare che ha preso piede il 6 maggio scorso, quando gli agenti del giocatore a Trigoria avevano incontrato anche José Mourinho. S’attende in poche parole solamente lo scambio dei documenti tra le parti – cosa che forse è già avvenuta – per poi ufficializzare il tutto. Insomma, la Roma si muove e adesso ha come obiettivo quello di prendere l’attaccante dopo aver sistemato il centrocampo e il reparto arretrato. Sulla prima linea i nomi che circolano sono diversi. E tutti si aspettano anche in questo caso un colpo importante da Pinto.