Morata da Mourinho con lo scambio, doppio jolly Pinto

Calciomercato Roma, scambio immediato con Morata. Doppia strada Pinto per il sì che accontenta tutti, ecco gli ultimi aggiornamenti.

Ore molto calde in casa giallorossa, laddove Tiago Pinto e colleghi sono attesi da un massiccio corpo di valutazioni destinate a segnare con una certa veemenza il prossimo futuro capitolino, passante certamente anche per quanto sarà raccolto e ottenuto in questa parentesi di mercato. Tra le priorità attuali degli addetti ai lavori continuano a figurare le tante questioni relative al rispetto di quel settlement agreement che sta rappresentando uno degli aspetti di centrale importanza per il gm portoghese.

Come restituitoci dalle evoluzioni di questi ultimi giorni, però, ai piani alti di Trigoria non sono meno numerose le priorità legate anche alle entrate, circa le quali importanti monitoraggi e discussioni sono state condotte nel corso di queste prime settimane post campionato. Fin qui, in attesa di un’ufficialità sempre più vicina di Aouar, la Roma sta cercando di capire i margini per la condotta di trattative legate ad altri reparti, compresa una difesa laddove è previsto il nome di Ndicka come primo rinforzo ufficiale.

Calciomercato Roma, Morata con lo scambio: doppia strada Pinto

Da non sottovalutare però le diverse piste relative anche ai rinforzi in un attacco che resterà privo di Abraham fino ai primi mesi del 2024. Lo stop del centravanti inglese ha cambiato le strategie di Tiago Pinto, alla luce della centralità che il nome dell’ex Chelsea ‘vantava’ all’interno della lista dei possibili partenti.

L’uscita di Tammy avrebbe potuto aiutare ai fini di quel discorso plusvalenze di cui detto sopra e, adesso, complicatosi per una vicenda che, parallelamente, ha acceso gli interessi dei giallorossi verso la ricerca di nuove soluzioni offensive. Tanti i profili monitorati e, tra i vari, si è segnalato anche quello di un Alvaro Morata fresco di rinnovo in queste ore con l’Atletico Madrid, fino al 2026.

Finito nel mirino anche della Juventus, lo spagnolo aveva mandato segnali emblematici già negli scorsi giorni, grazie alle foto e alla storia Instagram della moglie Alice, ritraenti i figli con la casacca giallorossa, regalata dall’amica ed ex collega Dybala. Ripristinare i rapporti lavorativi e ricreare un asse Paulo-Alvaro rappresenta uno scenario interessante in casa Roma e, su tale fronte, si registrano due possibilità per arrivare all’ingaggio di Morata.

Come riferisce Francesco Balzani, infatti, l’ex Juve potrebbe approdare da Mourinho in prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni. Da non trascurare, però, nemmeno la possibilità di assistere ad uno scambio con Ibanez, tra i possibili giocatori sacrificabili dalla Roma per una cessione o, in quest’ultimo caso, uno scambio che accontenterebbe tutte le parti in causa. Il numero 3 piace da tempo a Simeone.