Mourinho al posto di Allegri, trema anche la Roma: il tecnico della Juve nel mirino degli Arabi. Che potrebbero pensare pure a Mourinho

Un paio di giorni fa la Juventus ha comunicato di aver confermato Massimiliano Allegri anche per la prossima stagione. Anzi, è andata oltre: Scanavino ha detto che il livornese non è mai stato in discussione. Quindi, tutto ok. Certo, ancora non si sapeva che gli arabi avrebbero bussato – o almeno così riporta la Gazzetta dello Sport questa mattina – alla porta del tecnico bianconero.

In poche parole, all’attuale allenatore dei piemontesi sarebbe arrivata un’offerta clamorosa per andare ad allenare in Arabia Saudita. E nelle prossime ore sarebbe pure previsto un summit a Montecarlo. Una situazione quindi da tenere in considerazione e che, a quanto pare, secondo quelle che sono le informazioni riportate dal giornalista della Rai Paganini, non riguarda solo Allegri, ma anche Mourinho.

Mourinho al posto di Allegri, gli Arabi fanno la spesa in Italia

Riportiamo il Tweet del giornalista: “Buongiorno. Dal Principato mi dicono che sono diversi giorni che gli arabi sono lì tra yacht nel porticciolo e hotel de Paris. Stanno facendo la “spesa” in Europa. Non solo Allegri che sta valutando l’offerta e si è preso un paio di giorni, ma anche Mourinho”.

Insomma, da quelle parte starebbero pensando pure allo Special One che, comunque, così come vi abbiamo raccontato in questi giorni, rimarrà alla Roma. Non ce la sentiamo di usare il condizionale, tutte le indicazioni dicono che Mou sarà ancora il tecnico giallorosso a meno che, realmente, non arrivi un’offerta di quelle incredibili. Una simile a quella messa davanti ad Allegri che, secondo le indiscrezioni, potrebbe andare a guadagnare il triplo rispetto al suo attuale stipendio bianconero che, oggettivamente, è già bello alto visto che parliamo di 9milioni compresi i bonus all’anno. Insomma, si deve tenere tutto sott’occhio anche perché dall’Arabia non hanno freni e oltre i giocatori e i tecnici, secondo Repubblica, hanno messo nel mirino anche gli arbitri.