Plusvalenza in Serie A: 15 milioni per la Roma

“Sono qui per vendere” ha detto Pinto qualche giorno fa, pizzicato a Milano, dopo un incontro con l’amministratore delegato del Sassuolo, Carnevali, dove probabilmente si è parlato di Frattesi ma pure di Berardi. In parte è vero, perché la Roma entro il prossimo 30 giugno deve chiudere il bilancio ed ha bisogno, per rispettare i paletti del FPF, di piazzare delle plusvalenze.

Ecco perché il gm in questo momento, il pensiero, ce lo ha soprattutto per quei giocatori che possono regalargli quei soldi e dei quali la Roma ha bisogno. Soldi che devono per essere per forza trovati nello spazio di 20 giorni. Chiuso il capitolo Abraham, uno tra i cedibili che purtroppo l’infortunio ha fatto bloccare tutto, il nome caldo è sicuramente quello di Ibanez, che ha estimatori in Premier League. Ma di offerte concrete al momento non ne sono arrivate. E allora ecco, così come anticipato da Asromalive.it in tempi non sospetti, che un altro nome caldo potrebbe essere quello di Leonardo Spinazzola.

Plusvalenza in Serie A, Spinazzola in uscita

Secondo il Romanista, anche l’esterno mancino, che non ha reso di certo come ci si aspettava, potrebbe essere un sacrificabile. Ha degli estimatori in Serie A e la Roma potrebbe accettare un’offerta di 15 milioni di euro che potrebbero regalare un +10 nella sezione plusvalenze.

Su di lui a quanto pare c’è l’interesse dell’Inter di Inzaghi, che probabilmente alla fine della stagione cederà Gosens e che quindi ha bisogno di un innesto in quella zona del campo. Uno capace di dare un cambio a Dimarco, che è il titolare. Insomma, Marotta potrebbe tentare l’affondo che, arrivati a questo punto, potrebbe anche essere ben visto da Pinto. Che ha una deadline da rispettare, ed è quella come detto del prossimo 30 giugno. Oltre, realmente, non si può proprio andare. Ne va di tutto il mercato estivo della Roma probabilmente.