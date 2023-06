Aouar-Roma, firma UFFICIALE: svelato il numero di maglia

Calciomercato Roma, Aouar è ufficialmente un nuovo calciatore dei giallorossi: è arrivato anche il comunicato. Info decisive anche sul numero di maglia.

La sessione estiva di calciomercato è da poco entrata nel vivo e la Roma già annunciato il primo innesto ufficiale. Con una nota apparsa sul proprio sito, infatti, i giallorossi hanno comunicato l‘approdo nella Capitale di Aouar, che è ufficialmente un nuovo calciatore della Roma.

Da tempo i capitolini avevano trovato l’accordo con l’ormai ex Lione, che aveva deciso di non rinnovare il suo contratto in scadenza con il club francese. Dalle parole ai fatti: Aouar ha apposto la sua firma su un contratto quinquennale ed indosserà nella sua nuova avventura in giallorosso il numero 22. Ecco la nota:

“L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Houssem Aouar. Il centrocampista – classe 1998 – ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028.