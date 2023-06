Calciomercato Roma, addio e futuro segnato. La strategia di Pinto è già delineata, ecco gli ultimi aggiornamenti.

Non solo rinforzi e approdi in grado di rinforzare lo scacchiere in modo intelligente e funzionale in vista della prossima stagione. Il modus operandi di Tiago Pinto ci ha fin qui restituito la consapevolezza della necessità di riuscire a ripristinare quel solito equilibrio tra nuovi ingaggi e mirate cessioni, finalizzate sia ad epurare lo scacchiere che a registrare le fondamentali plusvalenze che permettano alla Roma di osservare gli agognati paletti del settlement agreement.

Quanto fin qui accaduto sembra proprio seguire questa direzione, alla luce degli incontri e i sondaggi di un Tiago Pinto che fino a questo momento si è rivelato attivo e vigile sulle tracce di numerosi giocatori, destinati a corroborare lo scacchiere soprattutto in determinati reparti. I nomi di Ndicka e Aouar vanno in questa direzione, così come i tentativi rivelatisi poi vani per Youri Tielemans o le tante informazioni raccolte in questa fase per ponderare la delicata scelta relativa al possibile ingaggio di un nuovo centravanti.

Calciomercato Roma, futuro segnato Karsdorp: addio e sostituto gratis

Come dicevamo, le uscite rappresenteranno però un terreno non meno fertile o importante per il lavoro degli adepti dei Friedkin, in questa fase apparsi decisi e volenterosi di provare ad accontentare un Mourinho che, alle giuste condizioni, ha dimostrato di preferire e volere Roma più di ogni altra cosa o stipendio. Per farlo, servirà il suddetto equilibrio tra entrate e uscite, oltre che una programmazione che permetta di ben affrontare questa parentesi di calciomercato potenzialmente cruciale per il futuro giallorosso.

I nomi fin qui emersi sono stati numerosi, non solo per i possibili nuovi ingaggi ma anche per le cessioni da effettuare nel minor tempo possibile. Al netto degli esuberi noti e prossimi al rientro dai prestiti, plurimi elementi dello scacchiere a disposizione quest’anno potrebbero prossimamente dire addio. Tra questi, oltre al sacrificabile Ibanez, si segnali anche Rick Karsdorp, sulla cui situazione arrivano importanti novità da Radio Radio.

La Roma, di comune accordo con l’olandese, ha deciso di interrompere i rapporti lavorativi e cerca adesso una soluzione che accontenti tutte le parti in causa. Allo stesso tempo, Pinto avrebbe già chiesto aiuto a diversi operatori di mercato al fine di trovare un valido sostituto a costo zero.