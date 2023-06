Calciomercato Roma, attesa Icardi per il sì: Monchi decisivo

Calciomercato Roma, nuovo ostacolo dopo lo scippo giallorosso e attesa decisiva per Monchi.

Con la chiosa definitiva della stagione dopo la sconfitta di misura da parte dell’Inter contro il Manchester City, inizia un periodo di congedo dagli impegni di campo che non arresta però le valutazioni e i lavori ai piani alti dei grandi club, compresa una Trigoria destinata a divenire prossimamente sede di novità e cambiamenti già nelle prossime settimane.

Ribadendo l’importanza del FFP e delle consequenziali scelte in uscita condotte da Pinto e colleghi, si sottolinei altresì come la possibile permanenza di Mourinho stia rappresentando attualmente per i tifosi un importante baluardo di speranza ai fini di una costruzione seria in vista della prossima stagione.

Gli stessi nomi accostati ai giallorossi, unitamente alla concretezza di operazioni che parrebbero prossime al regalare allo Special One giocatori quali Ndicka o Aouar, sottintendono l’anelito ad un miglioramento che permetta di competere con maggiori convinzioni nella prossima stagione, intervenendo in quelle regioni di campo che abbiano palesato le maggiori defezioni e difficoltà nel percorso da poco concluso nella seconda annata capitolina di Mourinho.

Calciomercato Roma, attesa Monchi per il futuro di Icardi

In settimana abbiamo assistito al grande dinamismo di Tiago Pinto, alle prese con la gestione di tante questioni e scenari e attualmente sulle tracce degli spiragli giusti che permettano di rimpinguare la rosa in modo intelligente e altrettanto funzionale, restano fedele ai paletti imposti al club e ben lungi dal dimenticare la necessità di concretizzare uscite e plusvalenze entro fine mese.

Restando sui possibili rinforzi, però, va sottolineato come le ultime ore abbiano permesso di registrare cambiamenti importanti sul fronte attaccante, per il quale sono stati in questa fase sondati non pochi nomi, diversi dei quali ben memori e conoscitori del nostro campionato. Tra questi, non si dimentichi quello di Mauro Icardi, reduce da una stagione condita da 22 gol e 7 assist con la maglia del Galatasaray.

L’argentino, come ammesso dallo stesso presidente del club turco, piace non poco anche in Arabia, come raccontatovi nella serata di ieri. Secondo El Gol Digital, nel corpo di possibili soluzioni europee è da inserirsi anche il Siviglia che avrebbe messo nel mirino il calciatore ma che è al momento alle prese con la gestione del futuro di Monchi, la cui posizione non è stata ancora chiarita e che potrebbe lasciare, questa volta in direzione Premier, il club andaluso.