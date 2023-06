Calciomercato Roma, bivio finale Lukaku: annuncio ufficiale

Calciomercato Roma, bivio ‘finale’ per il futuro di Lukaku dopo la sconfitta di Istanbul in finale di Champions League.

Il nome del centravanti belga continuerà certamente a far discutere anche nei prossimi giorni, restando al centro di un’attenzione mediatica che ha visto l’ex Manchester United finire non poche volte al centro dell’attenzione.

Era già capitato ai tempi dell’Inter di Conte, quando il gigante fiammingo faceva parlare di sé per prestazioni trascinanti e un’intesa con Conte che lo portò a toccare uno dei punti più alti della sua carriera, aiutando in modo veemente a portare l’Inter verso la conquista di uno scudetto giunto a interruzione di un dominio totale della Juventus.

Il passaggio al Chelsea per più di 100 milioni di euro, il ritorno non felice in termini numerici e di atteggiamento e, infine, l’approdo per la seconda volta in quel di Milano, questa volta in prestito, hanno rappresentato alcuni dei fattori più importanti in grado di porre Big Rom uno dei nomi più chiacchierati di questo sport, non unicamente per questioni di mercato.

Ne sa qualcosa la stessa Roma, alla quale l’interista è stato accostato non poche volte anche in questo periodo, anche alla luce dei possibili coinvolgimenti di un ritorno a Londra di Abraham, ad oggi figurante però come a dir poco difficile.

Calciomercato Roma, annuncio ufficiale Zhang sul futuro di Lukaku

Restando sul presente, prima della finale di Champions, Lukaku aveva rappresentato uno dei possibili e numerosi nomi tenuti d’occhio dalla Roma per rimpinguare un reparto offensivo reduce da un’annata non poco ricca di difficoltà.

La scadenza del prestito all’Inter, unitamente ad una situazione non nobilissima in un Chelsea che cercherà di ripartire da altre tipologie di elementi, hanno reso e rendono ancor tuttora il suo nome più che appetibile. Importanti evoluzioni arriveranno sicuramente nel corso delle prossime settimane, con possibili ingerenze anche del grande errore in finale di Champions League, costato il possibile pareggio alla squadra di Inzaghi, a pochi minuti dal triplice fischio che ha consegnato a Guardiola la terza Champions League della propria carriera.

Al netto del rammarico di un errore certamente pesante, vanno segnalate le parole del presidente Zhang si è espresso con chiarezza sul suo futuro nella triste serata di Istanbul. “Che Lukaku ami l’Inter è chiarissimo: è un bravo ragazzo ma è sotto contratto al Chelsea. Per ora dobbiamo aspettare e parlare con il Chelsea per chiarirne il futuro“.