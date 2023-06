Calciomercato Roma, Lukaku tra addio e gran ritorno: l’Inter ha deciso

Calciomercato Roma, bivio Lukaku dopo la finale di Champions. La decisione dell’Inter interessa anche Tiago Pinto, ecco gli ultimi aggiornamenti.

Se è vero che le situazioni monitorate dagli addetti ai lavori giallorossi sono numerose, è altrettanto giusto evidenziare come l’attenzione principale di Pinto e colleghi stia abbracciando soprattutto determinate situazioni. Da un lato c’è la consapevolezza di dover concretizzare celeri e importanti uscite entro il 30 giugno; dall’altro, la non minore importanza di chiudere quanto prima operazioni che permettano a Mourinho di ricevere entro tempi giusti rincalzi funzionali e importanti, ingaggiabili a condizioni economiche vantaggiose e in linea con il target imposto dai Friedkin.

Queste prime settimane ci stanno permettendo di assistere a tanti cambiamenti, non solo in casa Roma. In una fase caratterizzata, come da previsioni, da una serie di scelte a volte inattese e singolari, oltre che di plurime novità sulle panchine, i giallorossi sembrano intenzionati a ripartire da alcuni punti fermi, corroborando però questi ultimi con le giuste operazioni di mercato. Il fine ultimo è quello di migliorare la squadra in modo funzionale e intelligente, ben coniugando le esigenze finanziarie dei Friedkin con quell’anelito ad ottenere qualcosa in più, espresso chiaramente da Mourinho dopo la finale di Budapest.

Calciomercato Roma, Lukaku-Inter: le ultime dopo la finale di Champions

Grandi attenzioni stanno stimolando in questi ultimi giorni, in particolar modo, le diverse vicende di mercato legate alla ricerca di un centravanti. A fine campionato era chiaro come il programma di Tiago Pinto sarebbe passato per i tentativi di cessione di Tammy Abraham, il cui grave infortunio rimediato nello spezzone centrale di partita contro lo Spezia ha però ribaltato le carte in tavola, facendo prendere alla campagna acquisti una piega ulteriormente complicata e singolare.

In attesa di decisioni sulla gestione di Abraham anche da un punto di vista della campagna acquisti, sulle scrivanie di Trigoria non mancano certamente agende contenenti nomi potenzialmente interessanti e miranti al migliorare il reparto offensivo giallorosso. La lista non è breve e, tra i vari profili, potrebbe contenere il nome di un Lukaku in queste ore alle prese con la delusione di aver perso la Champions, acuita dal grande peso avuto nell’aver sciupato una delle occasioni più importanti della gara.

Già allenato da Mourinho, Big Rom tornerà al Chelsea come da condizioni pattuite sull’asse Londra-Milano la scorsa estate. Sul suo futuro, ci aggiorna in queste ore però Sky Sport, dal quale emerge la consapevolezza che l’idea di giocatore e società sia continuare il rapporto a determinate condizioni. L’Inter vorrebbe tenerlo solo a condizioni favorevoli e con un rinnovo del prestito a cifre più contenute. La trattativa risulta non semplice e non è da escludersi che Lukaku possa giocare lontano da Milano nel corso della prossima stagione. Ad oggi non si registrano vere e proprie discussioni e l’affare necessita di un’impostazione importante per una sua buona riuscita.