Calciomercato Roma, non solo Inter e Milan: sfida europea per il bomber

Calciomercato Roma, rinforzo gratis e scippo a Inter e Milan. La concorrenza è alta, così come le pretese del giocatore, ecco gli ultimi aggiornamenti.

In queste prime settimane di congedo dal campionato, gli addetti ai lavori di Trigoria si stanno certamente distinguendo per un’attenzione non esile nei confronti dei tanti scenari da monitorare e seguire, alla luce della necessità di garantire a Mourinho quel ‘di più’ richiesto a gran voce dopo la sconfitta di Budapest e sottintendente un anelito al voler continuare a lavorare nella Roma, previo il rispetto di determinate condizioni.

I nomi fin qui emersi, unitamente all’atteggiamento e il dinamismo di Tiago Pinto, lasciano intendere come in casa giallorossa ci sia comunque una certa attenzione e volontà di operare in modo celere e pragmatico, tenendo in considerazione dei paletti finanziari imposti dia Friekdin ma, al contempo, anche delle defezioni palesate da una squadra che necessiterà sicuramente di migliorie per cercare di accontentare il mister e metterlo nelle condizioni di lottare con più veemenza per nobili traguardi.

Calciomercato Roma, sfida europea e stipendio top: le ultime su Thuram

Gli scenari monitorati restano numerosi e, diversi di questi, stanno interessando una questione centravanti destinata con ogni probabilità a rappresentare una delle più calde e importanti in casa Roma. Questo alla luce dell’infortunio di Abraham e, più in generale, dello scarso rendimento delle due punte di Mourinho, dalle quali ci si attendeva certamente qualcosa in più.

Se la permanenza di Belotti sembra comunque essere abbastanza certa, alla luce della grande dedizione e del grande sacrificio del Gallo, valutazioni ben più ampie andranno condotte sull’ex Chelsea. Ciò che è certo, ad ogni modo, è il fatto che il cast per un nuovo centravanti sia definitivamente aperto, come emerso anche dai tanti nomi finiti nel mirino giallorosso. Tra questi, si è segnalato nelle ultime ore nuovamente anche quello di Thuram, in scadenza contrattuale col Borussia Monchengladbach.

Seguito dal Milan e, in passato, anche dall’Inter, sul giocatore arrivano preziosi aggiornamenti da parte di Eleonora Trotta di Calciomercato.it. I rossoneri sono sulle sue tracce da aprile mentre in Europa si segnala la forte ingerenza di Atletico Madrid e PSG, oltre che della Premier League. A complicare le cose, poi, una richiesta di stipendio non esigua: Thuram chiede infatti 6 milioni all’anno.