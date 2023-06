Ranking Uefa e Mondiale per club: Roma da sogno

Conferma ufficiale e niente sorpasso: arriva la sentenza anche in casa Roma dopo la finale di Champions League di ieri sera.

Al di là del trionfo storico del Napoli, tornato campione di Italia dopo 33 anni, il campionato da poco conclusosi ha permesso di registrare importanti passi in avanti da parte di numerose squadre e società. Le tre italiane presenti nelle tre finali europee sono certamente emblema di un’evoluzione a livello continentale di un Paese che, fino a qualche tempo fa, aveva visto solamente nella Juventus una seria candidata alla possibile vittoria di un trofeo europeo.

Ci aveva provato, in realtà, anche la Roma con Di Francesco, al termine di un primo anno strepitoso in Champions League da parte del mister ex Sassuolo, bravo a superare e vincere un girone di ferro e a imporsi su realtà quali Shakhtar e Barcellona. I ricordi di quella semifinale con il Liverpool, non poco ricca di decisioni arbitrali dubbie, sono ancora impressi nella mente di tanti tifosi, consapevoli di non disputare ormai da un lustro la nobile competizione UEFA ma altrettanto consci di aver detto la propria con una certa insistenza e importanza nel corso di questi ultimi anni.

Roma, conferma ufficiale e niente sorpasso Inter: la classifica del Ranking Uefa

Il trionfo di Tirana, lungi da sottovalutazioni partitiche, ha rappresentato un importante traguardo per la squadra di Mourinho, permettendo di raccogliere concretamente il frutto di un impegno in ambito continentale che ha visto sfiorare lo scorso 31 maggio, in quel di Budapest, un traguardo che avrebbe avuto del clamoroso.

Contro il Siviglia la Roma ha cercato con tutta sé stessa di regalare la seconda coppa europea consecutiva ad una piazza mai allontanatasi dalla squadra, anche nei momenti di maggiore difficoltà. Dettagli, sfortuna e un fischietto non coerente nelle scelte hanno funto da parametri in grado di inficiare sull’obiettivo coltivato a Trigoria già dallo scorso anno e adesso divenuto ulteriore anelito e appetito per la costruzione dei progetti futuri.

Chiara tangenza di questa crescita europea, dopo anni di delusioni e risultati non sempre brillanti, è stato anche il percorso nel ranking Uefa della società giallorossa, entrata e rimasta nella top 10 dopo questi due anni di alto rendimento, seguenti un’annata in cui, prima di Mourinho e con Fonseca in panchina, Cristante e colleghi avevano sfiorato quella che sarebbe stata la terza finale europea in tre anni. In queste ore, dopo la sconfitta di misura e orgoglio dell’Inter, la classifica è stata confermata, con i nerazzurri rimasti in undicesima posizione, immediatamente alle spalle dei giallorossi, fermi a 97 punti e a 4 lunghezze di distanza dalla Juventus.

Roma da sogno e sguardo al Mondiale per club: ecco gli ultimi aggiornamenti

Al di là del lustro e dell’importanza di onorare nel migliore dei modi le competizioni europee, va segnalato come il percorso della Roma in questi anni potrebbe avere un peso specifico anche ai fini della nuova edizione del Mondiale per club, in programma a partire dal 2025. Come emerso nel corso dei mesi precedenti, la competizione UEFA porterà all’accesso di 12 squadre europee, divise secondo un criterio ben preciso.

Otto slot saranno riservati alle vincitrici delle edizioni Champions League tra il 2021 e il 2024, unitamente alle rimanenti otto che saranno scelte in base al miglior ranking Uefa nel corso dello stesso periodo. Su questa base, la Roma è attualmente in sesta posizione, come emerge dal Tweet seguente e che lascia intendere come, in base all’andamento europeo dei giallorossi nel corso della prossima stagione, sarà possibile comprendere l’effettiva possibilità di accedere ad una competizione importantissima e destinata ad assumere il sapore di ennesimo traguardo importante di un club in costante crescita.