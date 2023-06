Rinnovo El Shaarawy, il Milan non si arrende: conto alla rovescia iniziato

Calciomercato Roma, futuro tutto da scrivere per El-Shaarawy. Il segnale che può spaventare i tifosi, in attesa del countdown finale.

Le novità di questi ultimi giorni e ore ci stanno permettendo di comprendere come in casa giallorossa ci sia grande voglia di far bene, archiviando, se possibile, il grande rammarico per la serata di Budapest e apparecchiando nel migliore dei modi possibile una stagione che dovrà essere impostata in modo tale da garantire a Mourinho le giuste garanzie e rassicurazioni sul mercato e non solo.

Sarà un compito di non facile esecuzione da parte di Tiago Pinto e colleghi, ben consapevoli di dover in questa fase tenere sott’occhio tutta una serie di questioni e parametri non unicamente legati alle entrate. Su quest’ultimo fronte, gli ultimi giorno sono stati a dir poco emblematici, come emerso dai passi concreti in avanti per N’Dicka, sempre più vicino alla Roma, nonché da uno scenario Aouar destinato a concludersi con un’ufficialità ormai prossima.

Calciomercato Roma, offerto il rinnovo ad El-Shaarawy: gli ultimi aggiornamenti

Sfumato definitivamente Youri Tielemans, che ha alla fine preferito rimanere in Premier League, va osservato come ai piani alti di Trigoria si stia lavorando parallelamente su altri aspetti certamente non meno trascurabili, slegati dalle nuove entrate e relativi, invece, alle permanenze e le generali valutazioni su chi confermare e chi no in vista del prossimo campionato.

Da un lato, troviamo la necessità di concretizzare importanti colpi in uscita entro il 30 giugno, ai fini del raggiungimento di plusvalenze di 30 milioni di euro che Pinto cercherà di realizzare attraverso il non semplice piazzamento degli esuberi e, forse, tramite qualche importante sacrificio tra le fila dei titolarissimi. Non meno importante, come dicevamo, poi la questione legata alle permanenze, alla luce delle diverse scadenze contrattuali che attualmente impensieriscono i tifosi.

Alla lista costituita da Matic e Smalling, si aggiunga anche il nome di Stephan El Shaarawy, distintosi per l’ennesima stagione da silente e attento professionista, sempre abile nell’essere di aiuto alla squadra quando necessario. Gli striscioni affissi nella giornata di ieri sembrano aver disambiguato, qualora ce ne fosse stato bisogno, la posizione di una piazza che ha sempre riconosciuto il valore deontologico e sportivo del 92.

Sul fronte rinnovo, si segnali quanto riferito da Il Messaggero, sulle cui colonne è stata ribadita l’imminenza di una scadenza contrattuale che porta la Roma al dover arrivare ad una soluzione entro 19 giorni, alla luce di una scadenza fissata a fine giugno. Il Milan non avrebbe perso gli interessi nati nelle scorse settimane per quello che sarebbe un secondo ritorno ad un vecchio club da parte del Faraone. Che in questi giorni, stando a quanto si legge, avrebbe iniziato a far ristrutturare un attico a Milano. Da capire se si tratti di una scelta legata al futuro calcistico oppure no.