Deferimento Mourinho, nuova data UFFICIALE: la Procura ha deciso

Deferimento Mourinho e nuova decisione sull’allenatore della Roma: ecco la data ufficiale della decisione.

Si è da poco conclusa un’annata particolare per José Mourinho, autentico leader e indiscusso protagonista di una Roma che sin dal suo arrivo ha palesato in tutti i propri atteggiamenti le manifestazioni più squisitamente appartenenti e contraddistinguenti il modo di fare dello Special One. Dall’unità alla compattezza, passando per un anelito imperituro alla ricerca della vittoria con tutti i propri mezzi, al netto di defezioni e limiti mai nascosti dal tecnico ma, al contempo, mai posti come condizioni per non provare a ricercare sempre il massimo risultato.

A fungere da filo rosso, poi, anche quell’atteggiamento di giocatori e panchine verso le scelte arbitrali più dubbie, divenuto motivo di ‘accuse’ e ‘polemiche’ dall’esterno ma internamente emblema delle suddette cifre di compattezza e unità, oltre che di anelito alla vittoria necessitante di oltrepassare anche decisioni arbitrali non sempre congrue o comprensibili. Tutto ciò si è riflesso in una serie di vicende che, più che i giocatori, hanno coinvolto soprattutto lo stesso tecnico, divenuto protagonista di frecciatine in diretta nonché di espulsioni e atteggiamenti critici all’interno della propria area tecnica.

Patteggiamento con la Roma dopo il deferimento di Mourinho: si decide domani

La rissa successiva al derby di ritorno ben si presta ad esempio, così come anche il ricordo di una delle pagine più emblematiche su tale fronte della passata stagione: l’alterco in Cremonese-Roma che aveva coinvolto il quarto uomo Serra, divenuto motivo di discussioni televisive e, addirittura, da tribunale.

Eravamo in quel caso a fine febbraio, in una fase complicata per una Roma che da lì a poco avrebbe però iniziato a coltivare con sempre maggiore veemenza il sogno Europa League. Proprio in uno dei momenti cruciali a livello europeo, ricordiamo le accuse di Mourinho all’arbitro Chiffi, successive a Monza-Roma, cadente in quel caso in un corpo di settimane dense di impegni tra Serie A e quell’Europa League persa dopo 143 minuti di gioco e, manco a farlo di proposito, al termine di una conduzione arbitrale non del tutto coerente.

Tornando ai fatti di Monza, si ricordi come il mister giallorosso avesse esternato grande dissenso nei confronti del direttore di gara, da lui definito come il peggior arbitro che avesse mai incontrato in carriera. Ciò fece scattare immediatamente il deferimento della Procura Federale, in data 19 maggio. A distanza di circa due mesi, però, l’Ansa apprende e riferisce di un possibile patteggiamento tra le parti.

Questa strada di uscita sembra sempre più vicina, con la bozza di accordo tra la Roma e la Procura per un patteggiamento che dovrebbe portare ad una semplice ammenda pecuniaria per Mourinho, evitandogli la squalifica. Trattandosi di una decisione successiva all’atto di deferimento, bisognerà comunque coinvolgere il Tribunale federale, la cui sentenza davanti al Tfn è attesa per la giornata di domani, martedì 13 giugno.