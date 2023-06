Dieci milioni e scippo nerazzurro, la Roma ha già chiamato | ESCLUSIVO

Calciomercato Roma, Tiago Pinto non si ferma e dopo l’ufficializzazione di Houssem Aouar a parametro zero ha pronto un altro colpo in canna.

Molto vigile sui calciatori in scadenza, la Roma ha ufficializzato ieri l’ingaggio di Houssem Aouar e nei prossimi giorni conta di perfezionare anche il tesseramento di Evan Ndicka. Condizionata dai paletti del fair play finanziario, la dirigenza giallorossa deve per forza di cosa attingere dal mercato dei parametro zero, ma non disdegna sortite in altri terreni di caccia.

Uno dei mercati maggiormente sondati da Tiago Pinto resta quello turco, dove già da tempo si parla di un interessamento per il portiere Ugurcan Cakir. Il ventisettenne non è tuttavia l’unico obiettivo in casa Trabzonspor. Secondo quanto appreso da Asromalive.it, infatti, nei giorni scorsi alla Roma è stato segnalato il profilo di Abdulkadir Ömür. Sotto contratto fino al 30 giugno del 2027, il centrocampista/trequartista viene valutato circa 10 milioni di euro e piace anche all’Atalanta.

Calciomercato Roma, segnalato il profilo di Abdulkadir Ömür

Abdulkadir Ömür è una mezzala che può giocare all’occorrenza anche da trequartista, ha 23 anni e vanta già dieci presenze nella nazionale turca in cui è compagno di squadra di Zeki Çelik.

Seppur ancora molto giovane, Ömür è titolare fisso del Trabzonspor dalla stagione 2017/2018 in cui ha collezionato 29 presenze realizzando 3 gol e 6 assist. Nell’anno dello storico titolo nazionale vinto dal Trabzonspor, Ömür è stato grande protagonista con 7 gol e 4 assist in campionato, collezionando ben 33 presenze. Ha già giocato anche in campo europeo, le qualificazioni alla Champions League, la fase a gironi di Europa League e anche la Conference League.

Si tratta di un vero jolly, dal momento che in carriera ha saputo distinguersi in più zone del campo. Può giocare indifferentemente da mezzala destra o sinistra, e a volta è stato impiegato anche da centrocampista. Nell’unica partita disputata da titolare con la nazionale turca, ha giocato da esterno di destra nel centrocampo a quattro, con il romanista Celik alle sue spalle nel ruolo di terzino destro.

Ömür, in uscita dal Trabzonspor, ha naturalmente mercato anche in Turchia dove è già stato cercato dal Galatasaray di Zaniolo, Mertens e Icardi, che vuole continuare la sua campagna di rafforzamento per diventare competitivo anche in Europa.