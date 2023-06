Dybala dopo Mourinho, tifosi della Roma in estasi

Calciomercato Roma, Pinto in pressing su Dybala: per il dirigente della Roma l’obiettivo è doppio. Dopo Mourinho i tifosi sono in estasi

Dopo aver ufficializzato Aouar, che da ieri è un nuovo giocatore della Roma, e fatto dei passi in avanti per Ndicka, che potrebbe essere il secondo innesto giallorosso, Pinto in questo momento sta pensando soprattutto a cedere: lo deve fare entro il prossimo 30 giugno, quindi di giorni a disposizione ne ha pochi.

Entro quella data per stare dentro i paletti del Fair Play Finanziario che hanno bloccato alcune operazioni giallorosse, soprattutto nello scorso gennaio. Operazioni che però adesso devono essere fatte per forza di cose. Dopo l’ok di Mourinho a rimanere ancora dentro Trigoria per un’altra stagione – si parla anche di un rinnovo contrattuale pure per lo Special One – servono innesti. E serve tenere anche i migliori. E uno che deve essere assolutamente blindato è Paulo Dybala, che Pinto sta cercando in tutti i modi di trattenere.

Calciomercato Roma, la situazione Dybala

Sappiamo bene che Dybala ha una clausola rescissoria di 12 milioni di euro per l’estero e di 20 milioni di euro per l’Italia. Una cifra irrisoria per quelle che sono le qualità del giocatore. E secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, la Roma starebbe cercando in tutti i modi di eliminare questa opzione dal contratto. E starebbe cercando inoltre di allungare il contratto.

Un accordo fino al 2026 con l’argentino, con ingaggio netto di 6 milioni di euro a stagione, magari inserendo pure alcuno bonus, che possono sicuramente convincere la Joya a mettere la firma. Anche perché se il futuro era legato a quello che avrebbe fatto Mourinho, possiamo affermare che adesso di dubbi non ce ne stanno più sulla permanenza dello Special One e che quindi i due, insieme, possono ancora portare la Roma in alto. Magari a riprovarci in Europa League e magari, anche, cercare di centrare una qualificazione alla prossima Champions League. Insomma, i due insieme per un futuro radioso.