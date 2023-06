Ecco il bomber per Mourinho: l’annuncio arriva in quota

Calciomercato, la Roma è a caccia del bomber da consegnare a José Mourinho per la sua terza stagione sulla panchina giallorossa. L’indizio in quota è clamoroso

Tiago Pinto cerca rinforzi offensivi nella finestra di calciomercato estivo in casa Roma. Il brutto infortunio occorso ai danni di Tammy Abraham ha sconvolto i piani in uscita del dirigente portoghese e non solo. Il numero 9 giallorosso resterà fuori dai campi per diversi mesi, obbligando l’ex Benfica a cercare un nuovo centravanti nelle prossime settimane. Spunta l’indizio in quota che ha del clamoroso, ed avvicina virtualmente il ritorno ad effetto in casa giallorossa.

La caccia al bomber è aperta in vista del calciomercato estivo della Roma. Tiago Pinto sta bruciando le tappe prima dell’apertura ufficiale della sessione ordinaria, in programma il primo luglio. Nelle scorse ore è stato ufficializzato il primo colpo per la nuova stagione dei giallorossi. La Roma ha ufficializzato l’ingaggio a costo zero di Houssem Aouar, l’ex Lione è il primo rinforzo in vista della terza stagione con José Mourinho sulla panchina del club giallorosso. Ora si attende la chiusura del colpo Evan Ndicka, sempre a parametro zero per la difesa della Roma, ma è aperta anche la caccia al centravanti.

Calciomercato Roma, caccia al bomber: la ‘quota’ per il ritorno di Scamacca è clamorosa

Quest’anno sono mancate le reti del terminale offensivo della Roma, che deve fare i conti anche con lungo stop di Tammy Abraham. Sono tante le piste accostate alla lista dei desideri di Tiago Pinto. Tra le suggestioni Morata ed Icardi, negli ultimi giorni si è riaccesa la possibilità di un ritorno a Trigoria di Gianluca Scamacca.

E c’è un indizio che avvicina in modo clamoroso l’attaccante del West Ham al ritorno alla Roma. La quota del bookmaker Bet365 ha del clamoroso per quanto è bassa. Il possibile ritorno nella Capitale di Scamacca viene quotato ad appena 1.61, mentre la permanenza agli Hammers è quotata a 6.00. A quota 7.00 invece ci sono altre due piste in Serie A, quelle che vedrebbero il roccioso attaccante passare alla Juventus o al Milan in questa estate.