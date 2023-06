“Impensabile una Roma senza Mourinho”: la sentenza arriva in diretta

“Impensabile una Roma senza Mourinho”, il commento arriva in diretta e viene da Massimo Caputi che ha parlato su TVPLAY. Ecco le sue parole

Una Roma senza Mourinho non la vede nessuno. Né i tifosi giallorossi, e ci mancherebbe, nemmeno gli addetti ai lavori. Sì, perché quello che ha creato lo Special One con la tifoseria giallorossa è qualcosa di unico, quasi inarrivabile per tutti.

E dello stesso pensiero è anche il famoso giornalista Massimo Caputi, che ha parlato ai microfoni di calciomercato.it, in onda su TVPLAY, durante la consueta Twitch. Ecco le parole di Caputi, che non lasciano davvero spazio a commenti. E che mettono forse la parola fine a quello che sono le voci di un addio – soprattutto per un’offerta araba che, comunque, lo Special One avrebbe rifiutato – che è uscita fuori negli ultimi giorni.

Roma, le parole di Caputi

“Avrei fatto fatica a pensare ad una Roma senza Mourinho anche perché il primo problema sarebbe la sostituzione. Ha un consenso e una capacità di unione di intenti con i tifosi che chiunque arrivasse rischierebbe di trovarsi addosso un macigno. E anche la stessa società che non ha capacità oggettiva di fare determinati acquisti, si garantisce un certo tipo di percorso sia relazionale che di comunicazione solamente grazie alla sua presenza. Poi possiamo discutere su tutto, se piace come gioca eccetera, ma c’è una condivisione così forte che pensare di romperla è un rischio enorme”.

Questo il pensiero di Caputi, uno che ha seguito la Roma da vicino nel corso degli anni raccontando anche l’ultimo scudetto e soprattutto grazie a quello che era il suo ruolo all’interno del Messaggero, visto che la redazione sportiva del quotidiano è stata sotto le sue direttive per diversi anni. Insomma, la Roma deve continuare con Mourinho, cercando pure di blindarlo con un possibile prolungamento del contratto fino al 2026. Le indicazioni che arrivano sono proprio queste.