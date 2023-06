Nuovo colpaccio Roma, blitz a Londra: incassato il primo sì

Calciomercato Roma, le ultime indiscrezioni rilanciate da Sky forniscono ragguagli importanti sulle prossime mosse dei giallorossi.

Step by step. Da un lato la volontà di imbastire cessioni importanti per mettere a bilancio plusvalenze succulenti, dall’altra la consapevolezza di dover puntellare l’organico a disposizione di José Mourinho con innesti mirati. La Roma ha le idee sul modo e sui tempi con cui provare ad accelerare i tempi per definire i prossimi affari.

Dopo aver ufficializzato l’innesto di Aouar i giallorossi si stanno muovendo con convinzione sia in difesa che in attacco. Oltre a sondare con sempre più convinzione il profilo di N’Dicka, per il quale dovrebbero esserci delle novità a stretto giro di posta, occhio all’evolvere della situazione legata a Scamacca. Dopo gli spifferi circolati nei giorni scorsi, la Roma è pronta a sferrare l’assalto decisivo e a tal proposito tra giovedì e venerdì si terrà un incontro importante.

Calciomercato Roma, incontro a Londra con gli agenti di Scamacca

Secondo quanto riferito da Sky, infatti, nei prossimi giorni andrà in scena a Londra un summit tra la Roma e gli agenti di Scamacca. Il sì del calciatore è convinto ma andranno limati dettagli importanti per definire l’affare. I giallorossi, infatti, tenteranno di imbastire l’operazione con il West Ham sulla base di un prestito con riscatto da definire, tentando di far breccia proprio sulla volontà dell’ex Sassuolo.

Ricordiamo che Scamacca è stato accostato, tra le altre, anche Inter e Milan. Il blitz a Londra con l’entourage dell’attaccante italiano servirà alla Roma a certificare la propria posizione di vantaggio rispetto agli altri club di Serie A e provare a capire i presupposti per definire la trattativa. Staremo a vedere cosa succederà: l’asse Roma-Londra è sempre più bollente e potrebbe regalare novità importanti in tempi relativamente brevi. Scamacca nel mirino: la Roma ha scelto il bomber italiano per tamponare l’assenza di Abraham, out per infortunio.