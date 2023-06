Retrocessione in B e nuova sanzione UFFICIALE

Decisione ufficiale e retrocessione: arriva il comunicato con l’attesissimo responso che li condanna alla cadetteria. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Al netto della grande e fervente attesa per un calciomercato ormai prossimo ad entrare nel vivo e destinato a vedere anche la Roma tra le protagoniste più importanti su entrambi i fronti, questi primi giorni post-campionato si stanno distinguendo per una serie di scelte importanti e non unicamente legate a scelte societarie e dirigenziali.

Abbiamo sovente evidenziato come, quella appena conclusasi, sia stata, non solo in Italia, una stagione ricca di eventi anche abbastanza slegati dal terreno di gioco, diversi dei quali hanno dovuto portare all’intervento di organi di giustizia, con conseguenze di cui siamo ormai ben consapevoli.

Lo abbiamo visto in Serie B, con la situazione Reggina, ad esempio, ma anche in una Serie A che, soprattutto nelle zone alte, ha vissuto un’incertezza legata alle complesse dinamiche del mondo Juventus che hanno generato attese, rimbalzi decisionali e sentenze in grado di non arrestare polemiche e discussioni. Si può parlare di una sorta di filo rosso, soprattutto in casa della Vecchia Signora, che ha accompagnato la stagione tutta. Gli esempi non sono mancati, poi, nemmeno all’estero, dove si è segnalata all’ultima giornata una singolare e spiacevole vicenda circa la quale è stata in queste ore ponderata una decisione ufficiale.

Bordeaux-Rodez, ‘condanna’ ufficiale alla Serie B dopo l’aggressione: il comunicato

Ci riferiamo a quanto accaduto in occasione dell’ultima giornata di Ligue 2 tra Bordeaux e Rodez, lo scorso 2 giugno. In una gara dalla grande importanza e dai fondamentali risvolti anche per altre realtà francesi, si era assistito ad un’aggressione da parte di un tifoso del Bordeaux a Lucas Buades, in occasione dell’esultanza del giocatore per il gol valevole il momentaneo vantaggio per gli ospiti.

L’interruzione della gara fu immediata, così come il trasporto per accertamenti in ospedale del centrocampista francese. A dieci gioriìni dall’accaduto, la Commissione Disciplinare ha deciso di assegnare la vittoria a tavolino al Rodez, valsa loro tre punti fondamentali per una permanenza in cadetteria, ai danni dell’Annecy. Ancora più importante la conseguenza sulla società dei girondini, ai tempi dell’accaduto ancora in corsa per una salita in Ligue 1 che, con l’assegnazione del KO a tavolino, passa matematicamente e ufficialmente al Metz.

Come si legge nel comunicato ufficiale, al Bordeaux è stato assegnato anche un punto di penalizzazione a partire dalla prossima stagione.

“Vista la gravità dei fatti, la Commissione Disciplinare della LFP ha deciso, in data 5 giugno 2023, di porre il fascicolo sotto inchiesta. Dopo aver letto il rapporto di indagine, la Commissione, che rileva l’intrusione di un tifoso per danneggiare deliberatamente fisicamente un giocatore che aveva appena segnato un gol, pronuncia le seguenti decisioni contro l’FC Girondins de Bordeaux:

• La sconfitta su rigore dell’incontro FC Girondins de Bordeaux – Rodez Aveyron Football valido per la 38esima giornata di Ligue 2 BKT

• Ritiro di un punto fermo per la stagione 2023-2024

• Chiusura per due partite chiuse e due partite sospese della Tribuna Sud del Matmut Atlantique“.