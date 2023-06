Traffico in corsia: nuova offerta per Karsdorp | ASRL

Calciomercato, traffico in corsia per la Roma di José Mourinho. In arrivo una nuova offerta per Rick Karsdorp: ecco i dettagli in esclusiva

Scatenata in entrata con gli ingaggi a parametro zero di Houssem Aouar (già ufficiale) e Evan N’Dicka (ultimi dettagli da definire), la Roma continua a lavorare alacremente anche sul mercato in uscita. La necessità di mettere a segno 30-40 milioni di euro di plusvalenze entro il 30 giugno impone al club giallorosso di valutare ogni potenziale offerta in arrivo.

Come ribadito in più di un’occasione, il calciatore che può regalare un introito maggiore resta Roger Ibanez, dal quale Tiago Pinto spera di incassare 25-30 milioni di euro. Tra i big, un altro dossier da seguire con attenzione è quello di Leonardo Spinazzola, in scadenza a giugno 2024 e valutato tra i 10 e i 15 milioni.

Calciomercato Roma, intreccio in fascia: le ultime su Karsdorp

Sull’altra fascia, Bryan Reynolds continua a privilegiare la pista Westerlo (offerta da 3 milioni a fronte di una richiesta da 7) a quelle inglesi e questo potrebbe condizionare il futuro di Rick Karsdorp. Tra le squadre interessate allo statunitense c’è, infatti, anche il West Ham. Secondo le informazioni in possesso di Asromalive.it, non ricevendo ancora aperture da parte dell’ex Dallas, i freschi vincitori della Conference League avrebbero chiesto informazioni anche su Karsdorp.

Il reperimento di un esterno destro resta una delle priorità del mercato degli Hammers e questo potrebbe agevolare il mercato in uscita della Roma, che avrebbe già potuto sbloccarsi con la cessione di Volpato al Sassuolo per 9 milioni, se solo il giocatore non avesse manifestato perplessità sul trasferimento in neroverde.