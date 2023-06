Bomba Dybala, blitz a sorpresa: la destinazione è impensabile

Calciomercato Roma, dialoghi e futuro tutto da scrivere per Dybala. In Liga fanno sul serio, ecco cosa sta succedendo.

Il nome di Paulo, da più di un anno a questa parte, sta certamente rappresentando uno dei più discussi e chiacchierati, non solo in casa Roma. Durante la stessa parentesi del Mondiale in Qatar, con benestare dei romanisti più timorosi per le condizioni di salute del 21, de la Joya ci si chiedeva i motivi di una gestione da parte di Sampaoli a dir poco centellinata, che aveva visto l’argentino andare incontro ad importanti ed inattese esclusioni.

A ciò si aggiunga il grande hype che, già prima dello scorso calciomercato, l’ex 10 della Juventus aveva creato intorno a sé, al termine di un disgelo nato con la società piemontese che aveva visto venire meno in modo sempre più coerente le possibilità di un rinnovo con l’ex club di Agnelli. Incomprensioni e differenze di vedute lo hanno portato, come universalmente noto, a quella scelta che lo ha reso uno degli elementi più appetibili della scorsa campagna acquisti, quando il nome di Paulo figurava certamente tra le occasioni di mercato più importanti e interessanti da sfruttare.

Calciomercato Roma, Joao Felix e clausola rescissoria decisivo: Simeone vuole Dybala:

Capacità diplomatiche di Mourinho e giusto tempismo di Tiago Pinto, unitamente ad un gioco di incastri che da sempre funge da fondamentale filo rosso delle campagne di mercato estivo, hanno alla fine permesso alla società giallorossa di regalare uno dei giocatori più qualitativi del campionato al mister portoghese e, più in generale, ad una piazza che ha riposto in lui le già elevate speranze di vittoria e grandi traguardi maturate con la firma dello Special One.

Il contratto triennale firmato circa dodici mesi fa con la Roma non impedisce comunque di cancellare il nome di Paulo dalla lista delle golosità maggiori anche dell’attuale campagna acquisti. Al netto delle parole spese dopo la gara finale con lo Spezia e una permanenza di Mourinho che parrebbe ad oggi essere meno dubbia rispetto a fine maggio, il futuro del talento argentino è ancora incerto.

Come noto, a gravare sul suo conto e a preoccupare i tifosi della Roma è una clausola di 12 milioni di euro valida per l’estero. Su tale fronte, dopo le parole spese nelle scorse ore da Jorge Antun, non sfugga quanto riferito da Fichajes.net, che ha ribadito il forte e concreto interesse dell’Atletico Madrid. Simeone è un profondo estimatore del suo connazionale e sa bene che la mancata qualificazione della Roma alla prossima Champions League potrebbe essere un fattore di vantaggio, così come la suddetta clausola rescissoria.

Come si legge, però, l’approdo di Dybala nella capitale spagnola sarebbe da leggersi come conseguenza di una non ancora trovata soluzione per Joao Felix, divenuto elemento ben lungi da quell’importanza che l’esborso per il suo ingaggio prometteva fino a qualche anno fa. Per l’ex Benfica si è alla ricerca di una soluzione, trovata la quale l’Atletico sarebbe pronto a fiondarsi su la Joya, con la quale Simeone avrebbe, tra l’altro, già tenuto dei dialoghi informali nel recente passato.