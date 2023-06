Clamoroso ritorno alla Juve, la Roma è stata avvisata

Calciomercato Roma, ritorno di fiamma e 15 milioni dalla Juventus. Tiago Pinto non crede ai propri occhi. Ecco quello che potrebbe succedere

Due colpi in entrata piazzati per Pinto. Perché se pochi giorni fa è toccato ad Aouar, è arrivato in città, oggi, Ndicka. Il difensore che Mourinho aveva chiesto da un poco di tempo e che finalmente avrà a disposizione. Insomma, adesso, per forza di cose visto che c’è quella scadenza del 30 giugno che ormai è alle porte, il gm della Roma deve vendere.

Si parla di Volpato, come si parla di Karsdorp. Ma anche di Spinazzola. L’esterno sinistro, che in questa stagione non ha reso per quelle che erano le aspettative, potrebbe salutare, così come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi. Davanti ad un’offerta di 15 milioni di euro non ci sono dubbi che Pinto accetterà l’offerta. Un’offerta che, a quanto pare, potrebbe arrivare secondo quanto riportato da Il Romanista in Serie A: sarebbero due i club pronti a mettere le mani sul giocatore giallorosso.

Calciomercato Roma, anche Juve e Inter su Spinazzola

E questi due club sono Inter e Juventus. In casa nerazzurra è il momento di fare delle scelte, con Gosens che ha degli estimatori in Germania e anche in Premier League, che potrebbe anche chiedere di andare via per giocare con continuità. Quel ruolo dentro la squadra di Simone Inzaghi – e anche con merito diremmo – è di Federico Dimarco, che ha alzato il livello delle sue prestazioni. Un addio appare scontato.

Così come è alla ricerca di un esterno anche la Juventus, che quindi potrebbe pensare di nuovo al giocatore che ha un passato in maglia bianconera. Insomma, Spinazzola, senza troppi giri di parole, sta diventando un elemento che può aiutare le casse giallorosse e che può aiutare Pinto a centrare i propri obiettivi entro la fine del mese. Insieme a tutti gli altri nomi che conosciamo: da Ibanez, come primo, agli altri citati prima.