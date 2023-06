Calciomercato Roma, accordo in definizione: 48 ore bollenti

Calciomercato Roma, gli ultimi aggiornamenti forniti da Sky sulle mosse dei giallorossi: filo diretto con il Milan. Si prospettano due giorni frenetici.

Da giorni ormai le indiscrezioni di calciomercato si sono prese le luci della ribalta. Sono diversi i club già all’opera per provare a puntellare i rispettivi organici che hanno definito i primi botti estivi. Tra questi figura anche la Roma, che nelle scorse ore ha annunciato l’acquisto a parametro zero di Aouar.

Quello del centrocampista franco-algerino ex Lione potrebbe non essere l’ultimo innesto low cost dei giallorossi. La Roma, infatti, continua a seguire con molta attenzione il profilo di Evan N’Dicka, che non ha rinnovato il suo contratto con l’Eintracht Francoforte in scadenza nei prossimi giorni. Dopo i contatti positivi delle scorse settimane, la Roma ha praticamente trovato un accordo di massima con il difensore transalpino sulla base di un contratto quinquennale. L’affare, però, non è stato ancora definito in tutti i suoi aspetti: particolare non da poco, se si pensa che nelle ultime ore anche il Milan sta tentando in tutti i modi di fare irruzione nella trattativa.

Calciomercato Roma, N’Dicka in giallorosso: prossimi due giorni decisivi

Dal canto suo Tiago Pinto sente di avere in pugno N’Dicka ma vuole accelerare per evitare ribaltoni last minute. Secondo quanto riferito da Sky, infatti, la Roma conta di poter formalizzare l’acquisto del difensore francese classe ’99 nel corso dei prossimi due giorni. Si prospettano 48 ore molto importanti sotto questo punto di vista, che la Roma cercherà di sfruttare al massimo per chiudere definitivamente un affare che si sta trascinando dietro ormai da diverso tempo.

L’innesto di N’Dicka permetterebbe a José Mourinho di avere un’ottima pedina nelle rotazioni future, ma non solo. Alla luce della situazione contingente, infatti, una possibile cessione di Ibanez non è affatto da escludere. Avere in organico un difensore affidabile e dal futuro assicurato come N’Dicka consentirebbe alla Roma di avere spazi di manovra importanti per definire cessioni decisive con cui rimpinguare il bilancio. Staremo a vedere cosa succederà.