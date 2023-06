Calciomercato Roma, addio Belotti: due nuovi attaccanti per Mourinho

Calciomercato Roma, vicino l’addio del Gallo Belotti, con la società che ha già pronti due nuovi attaccanti per l’allenatore José Mourinho

Non c’è un attimo di pace per Tiago Pinto, costretto a fare gli straordinari per consegnare all’allenatore una rosa migliore rispetto all’anno precedente. Giorno dopo giorno l’ipotesi di un addio di Mourinho sembra sempre più improbabile, sia perché i migliori club in Europa hanno già trovato una soluzione per la panchina, sia perché la società giallorossa potrebbe avergli dato le garanzie da lui richieste.

Nelle ultime settimane infatti si è cominciato anche a parlare di un eventuale prolungamento del contratto dello Special One, che si avvia al suo ultimo anno. Stando alle notizie recentemente circolate i Friedkin vorrebbero continuare con lui anche oltre la prossima stagione e stanno studiando un rinovo per altre due stagioni, ovvero fino al 2026.

Uno dei modi migliori per assicurarsi che questo accada passa senza alcun dubbio attraverso il calciomercato. Costruire una rosa solida, con innesti di qualità, dimostrare all’allenatore che questo è un progetto su cui contare, queste le armi che deve usare la società se vuole sperare di convincere lo Special One a rimanere.

Tiago Pinto questo lo sa, ecco perché non sta lasciando nulla al caso, portando due calciatori di livello come Aouar e Ndicka ancora prima dell’inizio della stagione, ma a partire potrebbe essere proprio il Gallo Belotti, per il quale la Roma ha già trovato due sostituti.

Calciomercato Roma: l’addio di Belotti e i nuovi attaccanti per Mourinho

Sono molti quest’anno ad aver deluso le aspettative, nonostante il grande percorso europeo della squadra. La finale raggiunta è senz’altro motivo di orgoglio, ma il sesto posto in campionato, arrivato anche grazie alla penalità della Juventus fa storcere il naso ai tifosi e alla proprietà.

Tra i vari nomi che hanno deluso troviamo senza alcun dubbio quello di Tammy Abraham e Gini Wijnaldum. L’inglese ha reso nettamente al di sotto delle sue possibilità, soprattutto in fase realizzativa, mentre l’olandese avrebbe dovuto alzare il tasso tecnico del centrocampo, ma così non è stato anche a causa del tremendo infortunio alla caviglia.

A questa lista va aggiunto purtroppo anche il Gallo Belotti, anche lui arrivato con molte aspettative visti gli oltre 100 gol in Serie A, ma anche lui ha reso molto al di sotto delle sue possibilità, nonostante gli vada riconosciuto il grande sacrificio in fase di non possesso.

L’attaccante è arrivato a zero (come i suoi gol in campionato) ed una sua cessione rappresenterebbe comunque una plusvalenza non indifferente, ecco perché la società è tentata a cederlo dopo l’interessamento del Genoa, che sogna di portare il Gallo in Liguria.

La Roma avrebbe già individuato i nomi dei possibili sostituti, ovvero Gianluca Scamacca dal West Ham e Alvaro Morata, fresco di rinnovo con l’Atletico che potrebbe però partire in prestito, soluzione che piace molto a Tiago Pinto per entrambi i calciatori.