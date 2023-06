Calciomercato Roma, Ndicka non basta: colpo da 20 milioni

La Roma non vuole fermarsi dopo Ndicka. Pinto ha messo nel mirino un altro calciatore da regalare quanto prima a Mourinho: lo scenario.

L’acquisto di Evan Ndicka è ormai definito. Il difensore proveniente dall’Eintracht Francoforte a breve sosterrà le visite mediche di rito: in seguito, si recherà in sede per firmare il contratto che lo legherà alla Roma per i prossimi 5 anni. Le novità riguardanti il pacchetto arretrato giallorosso, in ogni caso, non finiranno qua.

Il francese classe 1999, nei piani del direttore generale Tiago Pinto, andrà a prendere in rosa il posto di Roger Ibanez finito nel mirino dell’Atletico Madrid e del Tottenham. Il manager portoghese ha fatto sapere ai Colchoneros e agli Spurs di essere pronto a sedersi al tavolo delle trattative: per portare via dalla capitale l’ex Atalanta, in particolare, serviranno 25 milioni. Risorse importanti, che consentiranno al club di iscrivere a bilancio una preziosa plusvalenza. Al tempo stesso, però, andrà sostituto anche Diego Llorente.

Lo spagnolo, sbarcato alla corte di José Mourinho nel corso della sessione invernale del mercato, è di proprietà del Leeds e al momento Pinto reputa eccessivi i 18 milioni necessari per acquistarlo a titolo definitivo. Nel corso di un imminente meeting, proverà quindi a chiedere agli inglesi (retrocessi in Championship) uno sconto o di poterlo riavere di nuovo in prestito. Si vedrà più avanti. Pinto, nel frattempo, sta battendo una serie di piste alternative. Una di queste, in particolare, conduce ad un elemento di proprietà dell’Everton messosi però in grande luce in un’altra squadra.

Roma, riflettori puntati su Branthwaite

Si tratta di Jarrad Branthwaite, autore di un’ottima stagione in Olanda con la maglia del PSV Eindhoven. Il classe 2002, alto 1.95, ha totalizzato 36 apparizioni di cui 28 dal primo minuto “condite” da 4 gol e 2 assist. Un elemento polivalente (è capace di giocare anche nella posizione di terzino sinistro) e con ampi margini di miglioramento che intriga non poco la dirigenza romanista.

L’Everton a breve lo riaccoglierà, in attesa di prendere una decisione definitiva sul suo futuro. I Toffees, stando a quanto riportato oggi dal ‘Daily Mail’, lo valutano intorno ai 20 milioni di sterline e sono consapevoli del fatto che il giovane inglese piace anche ad altri top club. Pinto resta alla finestra, in attesa di aggiornamenti. La Roma del domani, intanto, sta per nascere. Mourinho può tornare a sorridere.