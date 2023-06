Calciomercato Roma, nuovo rinforzo ufficiale: sta arrivando in città. Ecco quando atterra l’aereo che lo sta regalando a Mourinho

La Roma ha piazzato il secondo colpo di mercato. In attesa dell’ufficialità, quella formale, che arriverà probabilmente nel pomeriggio, si può tranquillamente dire che Ndicka è un nuovo giocatore giallorosso. Il difensore che non ha rinnovato il proprio contratto con il Francoforte, è atteso questa mattina nella capitale. Anzi, il suo aereo è in arrivo, visto che a Ciampino toccherà terra alle 11,45.

Non c’è stato nessun sorpasso del Milan. Niente. Nessuno si è potuto mettere in mezzo a questa operazione di mercato che Pinto ha imbastito da un poco di tempo e che ha portato a termine. Il secondo colpo a parametro zero per il dirigente portoghese in questa stagione dopo quello di Aouar. Sì, possiamo tranquillamente affermare che Pinto è il re indiscusso di queste situazioni, soprattutto andando a vedere quello che è riuscito a fare anche l’anno scorso, quando ha portato a Roma, senza spendere un euro sul mercato, i vari Dybala, Matic, Belotti e Svilar.

Ndicka è della Roma, oggi l’ufficialità

Ndicka quindi è un giocatore della Roma. Finalmente anche. Con Mourinho che è stato accontentato. La richiesta di un difensore centrale di piede mancino è stata fatta la scorsa estate, poi a gennaio era arrivato Llorente dal Leeds in prestito per andare a coprire quel buco, e adesso sta atterrando Ndicka.

Un elemento cercato da diversi club europei tant’è che per un certo periodo si è pure parlato di un interesse del Psg. E anche se ci fosse stato, ormai Evan aveva deciso di accettare il contratto che la Roma gli aveva messo davanti. Insomma, tutto fatto. E c’è già attesa per vedere con che numero di maglia scenderà in campo. Serve poco tempo per capirlo.