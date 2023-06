Calciomercato Roma, ‘slitta’ la firma gratis: nuova data ufficiale

Calciomercato Roma, slitta la firma a zero: data riprogrammata e decisione presa. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

In una parentesi di mercato resa complicata in casa Roma dagli ormai noti paletti del Fair Play Finanziario, lecito aspettarsi da Tiago Pinto e colleghi un modus operandi finalizzato al migliorare la rosa in modo saggio e intelligente, tenendo in considerazione e rispetto sia le richieste di Mourinho che i limiti imposti al club dei Friedkin nel corso di questi anni.

Come emerso già in questo biennio, giuste capacità di intervento, tempestività e ingerenza dello Special One non hanno comunque impedito di condurre importanti campagne acquisti, al netto dell’assenza del grosso coadiuvante Champions che manca nelle casse giallorosse da quasi un lustro. Il costume sempre più diffuso di calciatori, anche importanti, ad andare verso la scadenza di contratto, oltre che ad essere parametro di grande difficoltà per i club, sta rappresentando anche un asso nella manica per le non poche società che hanno fin qui cercato di rinforzarsi cogliendo le giuste occasioni a costo zero.

Calciomercato Roma, ‘slitta’ ma non preoccupa la firma di Guerreiro: la decisione del Bayern Monaco

Questo è accaduto a più livelli e ha interessato anche una Roma che, pur vedendo partire Mkhitaryan a costo zero, è riuscita fin qui a ingaggiare elementi del calibro di Dybala o Matic a condizioni più che favorevoli. In tale ottica, dunque, si legga anche la strada seguita anche nel corso di queste prime settimane post campionato, durante le quali ai piani alti di Trigoria, unitamente alla grande attenzione alle uscite, non hanno cambiato strategia relativamente ai nuovi ingaggi da concretizzare.

L’imminenza sempre più attesa della firma di Ndicka, unitamente al più che italofono Aouar sono divenuti nuovi emblemi di tale tendenza, circa la quale arrivano in questi minuti aggiornamenti che, pur avvisando la Roma, sembrano comunque destinati a non cambiare il corso delle cose. Nella lista di possibili ingaggi a costo zero da parte della società capitolina, aveva stimolato non pochi interessi anche Raphael Guerreiro, inserito nel corpo di possibili esterni sinistri in grado di corroborare una fascia che potrebbe anche non ripartire da Spinazzola il prossimo anno.

L’approdo del portoghese sarebbe stato a dir poco importante ma la concreta ingerenza del Bayern Monaco ha portato i bavaresi ad assicurarsene le prestazioni dopo il trascorso del numero 16 in casa Borussia Dortmund. Come riferisce Fabrizio Romano, la firma sarebbe in questa fase ‘slittata’, senza però allarmismi preoccupanti per i tedeschi. L’accordo fino a giugno 2026 è ormai totalmente concordato ma la firma, inizialmente prevista in questa fase, è stata procrastinata di qualche giorno ed è adesso attesa dopo la pausa per gli impegni nazionali.