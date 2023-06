Calciomercato Roma, sostituto già trovato: l’addio è inevitabile

Calciomercato Roma, l’addio ormai appare inevitabile, con la società che avrebbe già trovato addirittura il suo sostituto

Finita la stagione per la società arriva il momento di tirare le somme e di cominciare a pianificare quella che sarà la Roma della prossima stagione. Non sarà affatto facile ripetere quanto di buono fatto in Europa durante quest’anno, con la storica finale di Budapest raggiunta trent’anni dopo l’ultima disputata nella stessa competizione (allora Coppa Uefa).

Diverso è il discorso che riguarda il campionato. In Serie A i giallorossi hanno ampiamente deluso, non riuscendo ad ottenere un quarto posto, che avrebbe significato Champions League, collezionando una serie di risultati negativi consecutivi, in particolare verso le ultime partite della stagione, dove gli infortuni e la condizione fisica l’hanno fatta da padrona.

Sono tanti i giocatori, soprattutto giovani che, anche grazie a Mourinho si sono messi in mostra, su tutti spicca Edoardo Bove, il quale è riuscito a ritagliarsi il suo spazio tra i grandi a suon di prestazioni di buonissimo livello. C’è anche purtroppo chi ha deluso le aspettative, e non di poco, ecco perché la società ha deciso di cedere il calciatore, soprattutto dopo aver già trovato il suo sostituto.

Calciomercato Roma, addio sempre più vicino: sostituto già trovato

Tra le tante rivelazioni di questa stagione purtroppo ci sono anche alcuni calciatori che hanno deluso le aspettative, e l’inglese Tammy Abraham è sicuramente tra quest’ultimi. Da lui ci si attendeva una stagione al livello della precedente, dove riuscì a trovare con continuità la via della rete anche grazie a prestazioni di assoluto spessore, ma non è l’unico in questa lista.

A fargli compagnia c’è l’olandese Gini Wijnaldum, accolto con grande entusiasmo dai tifosi, che speravano potesse essere un calciatore in grado di aumentare e non di poco il tasso tecnico della rosa, ma così non è stato. Il centrocampista ex Psg e Liverpool non si è mai veramente adattato, soprattutto a causa del lungo infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi da gioco per oltre 6 mesi.

La società sembrava già intenzionata a farlo partire, anche a causa dell’elevato ingaggio da lui percepito, e per l’olandese potrebbe aprirsi l’ipotesi di un clamoroso scenario. Il Psv ha messo gli occhi su di lui, e la Roma non sembrerebbe intenzionata a trattenerlo, soprattutto dopo aver già pescato il suo possibile sostituto, ovvero Hossem Aouar, accolto anche lui con un certo entusiasmo dalla tifoseria.