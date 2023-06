Irrompe la Juventus: tris completato, nuova svolta Roma

Gli intrecci di mercato tra Juventus e Roma potrebbero portare a nuove svolte nel corso delle prossime settimane. Ecco sta succedendo.

Dopo aver ufficializzato l’acquisto di Aouar, la Roma ha definito anche l’acquisto di N’Dicka che, sbarcato all’aeroporto di Ciampino, apporrà la firma sul suo nuovo contratto con i giallorossi nel corso delle prossime ore. I giallorossi, però, continuano a scandagliare anche altre piste per capire eventuali margini di manovra.

Uno dei reparti che i capitolini dovranno per forza di cosa puntellare è l’attacco. L’infortunio di Tammy Abraham ha rimescolato in maniera importante le carte in tavola. Non a caso Pinto ha già sondato il terreno in maniera concreta per il West Ham per capire la fattibilità dell’operazione Scamacca. I contatti tra le parti ci sono, anche se il tutto è ancora in uno stato embrionale. I giallorossi, del resto, vorrebbero imbastire l’operazione con la formula del prestito per un affare che potrebbe essere sviscerato in tutti i suoi aspetti nel corso delle prossime settimane.

Calciomercato Roma, c’è anche la Juventus su Firmino

Un altro nome accostato alla Roma, però, è quello di Roberto Firmino. Quella che porta all’attaccante brasiliano del Liverpool (che non rinnoverà il suo contratto con i Reds in scadenza nel 2023) sarebbe sicuramente un affare dai costi più bassi. Una suggestione che starebbe calamitando l’interesse di diverse big.

Secondo quanto evidenziato da goal.com, infatti, oltre alla Roma anche Inter e Juventus starebbero monitorando il da farsi. Sia i nerazzurri che i bianconeri, infatti, si avviano a rimodulare in maniera importante i rispettivi reparti offensivi. Con Lukaku che ritornerà al Chelsea e Dzeko stuzzicato dalle ultime offerte, Marotta potrebbe essere costretto a stravolgere quasi interamente il suo parco attaccanti. Situazione analoga a quella che si sta palesando in casa Juve: Milik ha fatto ritorno al Marsiglia mentre su Vlahovic si stanno accendendo i riflettori di diverse big in giro per l’Europa. Motivo per il quale la Juve sarebbe interessata in maniera concreta all'(eventuale) acquisto di Firmino, sul quale comunque c’è anche la Roma. Situazione da monitorare.