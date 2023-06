Plusvalenze e classifica ‘ribaltata’: spunta la prima data

Plusvalenze e nuovi cambiamenti in classifica, spunta la doppia data per il ribaltone definitivo. Ecco cosa sta succedendo.

In attesa di assistere alle tante operazioni di un calciomercato che si appresta ad entrare nel vivo, è giusto evidenziare come la stagione appena conclusasi abbia gettato le giuste basi per favorire un percorso di riflessioni e possibili cambiamenti anche su questioni ben più ampie rispetto alla sola campagna acquisti. Come sovente evidenziato, quella da poco terminata, è risultata essere una stagione non poco ricca di eventi anche lontano dal terreno di gioco, alla luce delle attese e delle plurime sentenze che hanno toccato la nostra Serie A e non solo.

Tra gli episodi più recenti, ricordiamo lo spiacevole accaduto di Bordeaux-Rodez, macchiatasi per l’aggressione dei tifosi di casa ai danni di un giocatore avversario e, come sentenziato ieri, conclusasi con l’assegnazione della vittoria a tavolino del Rodez, con ripercussioni immediate su piazzamenti finali e discorsi legati a salvezze e permanenze in cadetteria. Importanti riflessioni, su un fronte non così dissimile, avevano e hanno toccato anche la Juventus, distintasi per un percorso certamente non nobilissimo ma al contempo influenzato da tante ‘distrazioni’ esterne che non poca ingerenza hanno avuto ai fini di un sereno cammino da parte degli uomini di Allegri.

Plusvalenze e cambiamenti in classifica dopo il ricorso: si va verso la riforma

La questione plusvalenze, unitamente alla non meno vexata quastio legata all’Inchiesta Prisma e le consequenziali scelte che sarebbero potute conseguirne, hanno alla fine generato polemiche e discussioni, al termine di un’attesa ricca di ribaltoni nel corso del campionato e distintasi per importantissimi cambiamenti endogeni alla stessa società a partire da inizio anno.

Proprio per evitare scenari di incertezza e simili a quello appena descritto, in queste ore arrivano novità di non poco conto dall’Ansa, che ha appreso come il governo stia cercando di riformare i ricorsi alla giustizia sportiva. L’obiettivo è quello di impedire cambiamenti e modifiche alle classifiche dei campionati in corso, con revisione delle norme dei processi sportivi in oggetto alla bozza del decreto legge su P.A e Sport. Nella giornata di giovedì si attende la riunione del Consiglo dei Ministri, con discussioni anche sulle modifiche del trattamento fiscale delle plusvalenze.

Quest’ultima questione, non meno importante o chiacchierata, porterà a dibattiti sul riordino della discoplina di mandati e delegje dei componenti degli organismi sportivi, circa i quali si interverrà in due momenti distinti, attendendo la pronuncia della Corte Costituzionale il 5 luglio.