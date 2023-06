Calciomercato Roma, accelerata improvvisa per il numero uno

Calciomercato Roma, offensiva di Pinto per il portiere. Ecco l’affare da 12 milioni di euro per il numero uno che potrebbe prendere il posto di Rui Patricio

Il nuovo numero uno della Roma potrebbe parlare turco. Almeno queste sono le indicazioni che arrivano dalla Gazzetta dello Sport che svelano quelle che sono le mosse di Pinto per la prossima stagione. No, non verrà ceduto Rui Patricio che almeno per un’altra annata, quella che porterà quasi sicuramente ad un addio visto che il suo contratto è in scadenza, rimarrà a Trigoria, ma sarà ceduto probabilmente in prestito Svilar, ad un club dove il portierino potrà giocare con una certa regolarità, anche per capire quello che è il suo reale valore.

Insomma, si cerca un estremo difensore che in ogni caso possa andare a prendere il posto del portoghese, e iniziare ad alternarsi appunto con Patricio. E arrivano conferme su quello che è l’obiettivo giallorosso, visto che così come anticipato un paio di giorni fa, le attenzioni sono rivolte sul turco Ugurcan Cakir del Trabzonspor, 27 anni e 22 presenze con la nazionale del suo paese.

Calciomercato Roma l’offensiva di Pinto

Pinto ha iniziato quella che è la propria offensiva, anche per cercare di rispedire al mittente le offerte che stanno pure arrivando per il portiere dal Galatasaray, che avrebbe messo sul piatto 4-5 milioni di euro più un paio di cartellini per arrivare al portiere. Il gm giallorosso invece ha alzato la posta, e potrebbe offrire dai 10 ai 12 milioni di euro. Giocando anche un poco sulla formula.

Si potrebbe trattare anche di una operazione in prestito con obbligo di riscatto così da rinviare il pagamento al prossimo esercizio finanziario, visto che in ogni caso la Roma ha l’obbligo di piazzare delle entrate, con deadline fissata al 30 giugno, per circa 30milioni di euro. E in questo caso le indicazioni portano tutte a Ibanez, anche se, pure con qualcuno che era in prestito e che potrebbe essere riscattato, Pinto sta cercando di accorciare questa forbice. Insomma, dopo Aouar e Ndicka sono iniziate le grandi manovre.