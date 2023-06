Calciomercato Roma, dalle parole ai fatti: il blitz che sblocca Pinto

Calciomercato Roma, il viaggio di Pinto che può ribaltare in maniera importante le carte in tavola. Si cercherà di capitalizzare un duplice obiettivo.

Sono bastati pochi giorni alla Roma per scaldare la propria sessione estiva di calciomercato. Ufficializzato Aouar e in attesa di annunciare Ndicka, per i giallorossi si apre una nuova importante fase.

Nelle prossime ore, infatti, Tiago Pinto volerà a Londra per svariati motivi. Oltre alla definizione di quelle cessioni dalle quali il GM della Roma spera di mettere a bilancio qualche interessante plusvalenza, infatti, i capitolini proveranno a capire effettivamente i margini di manovra per Scamacca. Dopo gli spifferi circolati nei giorni scorsi, infatti, la Roma intende passare all’attacco e capitalizzare un forcing che va avanti ormai da diverse ore. Il profilo dell’attaccante del West Ham è balzato in cima alla lista dei desideri della Roma, che ora vuole stringere i tempi per capire fino a che punto il club inglese è disposto a venire incontro alle esigenze dei giallorossi.

Calciomercato Roma, blitz a Londra di Pinto: le questioni sul tavolo

Come evidenziato da Sky, infatti, Pinto nel corso delle prossime ore volerà a Londra dove incontrerà gli agenti di Scamacca. Difficile ipotizzare quale possa essere la richiesta del West Ham per lasciar partire l’ex attaccante del Sassuolo. Ciò che è certo, però, è che la Roma tenterà di imbastire l’operazione in prestito con riscatto eventualmente da concordare.

Dopo aver accolto Ndicka e il suo entourage, dunque, Pinto è pronto a sbarcare nella capitale inglese per imprimere un’altra scossa alle mosse di mercato della Roma. L’acquisto del bomber al quale affidare le chiavi dell’attacco in attesa di recuperare l’infortunato Abraham rappresenta una questione di cruciale importanza da provare a non trascinare per le lunghe. Allo stesso tempo, però, il GM della Roma cercherà di imprimere la svolta decisiva a diverse operazioni in uscita. Staremo a vedere cosa succederà.