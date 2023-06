Calciomercato Roma, ecco il terzo “colpo” di Pinto

Calciomercato Roma, Tiago Pinto scatenato piazza il terzo “colpo” dei giallorossi. Quello che forse al momento è da ritenersi il più importante

Eccolo il colpo in uscita che Pinto – uno dei tanti comunque – sperava di piazzare nel minor tempo possibile. Un colpo che taglia e anche di molto quella che è la cifra che il gm deve raggiungere, sotto questo aspetto, per stare dentro quelli che sono i paletti del Fair Play Finanziario imposto dalla UEFA.

Sappiamo che entro il prossimo 30 giugno, il dirigente della Roma, deve chiudere diverse uscite. Non solo Ibanez, ad esempio, ma anche altri uomini che nel corso delle ultime stagioni praticamente a Trigoria non si sono mai visti perché hanno girato l’Europa in prestito. Uno di questi è Kluivert, al Valencia nella stagione che da poco è andato in archivio, ma che in Spagna non ci rimarrà. Il suo destino è in Premier League.

Calciomercato Roma, Kluivert vicino al Bournemouth

Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb infatti, il giocatore olandese sarebbe ad un passo dalla cessione a titolo definitivo al Bournemouth, club che come sappiamo ha cercato lo scorso mese di gennaio di prendere Zaniolo che poi ha rifiutato decidendo di andare in Turchia. Quell’affare saltato non ha chiuso le porte a nuove operazioni e una di queste porta dritta a Kluivert, che sarebbe un bel colpo da piazzare in uscita.

Non si conoscono al momento quelle che sono le cifre di questo possibile addio, ma col Valencia c’era un accordo di 15 milioni per il riscatto che gli spagnoli non hanno esercitato. La sensazione è che con il club inglese non ci si possa allontanare più di tanto per quello che, evidentemente e senza girarci troppo intorno, sarebbe veramente un colpaccio piazzato da Pinto.