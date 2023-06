Calciomercato Roma, primo addio UFFICIALE: “Sarò sempre grato”

Calciomercato Roma, addio ufficiale in serata. L’annuncio non lascia spazio a dubbi: ecco le sue parole.

Ore di grandi cambiamenti e novità in casa Roma, come sovente evidenziato nel corso di questi giorni, attendono Tiago Pinto e colleghi prossimamente. I tanti scenari di mercato fin qui analizzati e commentati lasciano intendere come le strategie degli addetti ai lavori siano già nel pieno di una fase durante la quale chi di competenza cercherà di accontentare Mourinho e, più in generale, le esigenze finanziarie di una società che intende continuare a crescere, con lo Special One in panchina.

Per farlo, ovviamente, bisognerà però onorare le garanzie che, con ogni probabilità, saranno state avanzate al tecnico dopo Budapest, come emerso da una permanenza nella Capitale che, ad oggi, figura come sempre più sicura e, dunque, ben lungi da quelle preoccupazioni che inizialmente parevano contraddistinguere l’animo dei tanti tifosi quasi certi di una separazione tra la Roma e Mourinho dopo due anni.

Il rifiuto ai ricchi contratti sauditi e le esternazioni immediatamente successivi alla sconfitta in finale, sono divenuti emblemi di un anelito alla permanenza, giustificato dal grande legame con squadra, piazza e città ma necessitante di corroborazioni durante il corso di questo calciomercato.

Calciomercato Roma, UFFICIALE: Camara dice addio

Come evidenziato, però, questa prima parentesi estiva vedrà la Roma dire addio anche a diversi elementi, ai fini del rispetto di un settlement agreement che, ora come ora, sta rappresentando una delle priorità di Tiago Pinto e colleghi, bravi comunque a non mettere in secondo piano le tante altre questioni legate alle entrate.

I meeting previsti nel corso di queste ore stanno restituendo il grande dinamismo sui plurimi fronti lasciati aperti da Tiago Pinto, con Scamacca in pole alla lista dei monitorati. Ciò non deve però far passare in secondo piano le imminenti opportunità di cessione dei tanti giocatori da tempo finiti ai margini del progetto e destinati a salutare. In un discorso simile può certamente essere inserito Mady Camara, approdato in modo emergenziale dall’Olympiakos per ovviare all’infortunio di Wijnaldum.

Seguendo un copione già scritto, il centrocampista non farà però rientro a Trigoria dopo queste settimane di vacanza, rientrando in Grecia dopo il prestito di un anno. Il giocatore ha in queste ore salutato sui social, pubblicando sul proprio account Instagram un post di ringraziamento.