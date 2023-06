Effetto domino Scamacca, richiesta esagerata e addio Serie A

Calciomercato Roma, richiesta esagerata e futuro in Premier League: ‘interviene’ anche Scamacca.

Il nome dell’attaccante ex Genoa e Sassuolo sta rappresentando in questa fase uno dei più caldi e importanti negli ultimi giorni, alla luce dell’invigoritosi interesse dei giallorossi per un elemento nato e cresciuto calcisticamente in una Capitale dove avrebbe già fatto sapere di essere disposto piacevolmente a ritornare.

Proprio in una parentesi contraddistinta da una grande attenzione nei confronti di approdi nuovi e funzionali come Ndicka o Aouar, ecco che il nome di Gianluca si è diffuso e insinuato sempre di più negli ambienti capitolini, stimolando una piazza che sa bene delle esigenze di migliorare il reparto offensivo ma altrettanto conscia delle difficoltà generate dallo sfortunato stop di Abraham. Fino alla gara con lo Spezia, infatti, la strada segnata da Tiago Pinto e colleghi sembrava andare verso una cessione alle giuste condizioni dell’ex Chelsea, ad oggi figurante come a dir poco complicata.

Le conseguenze sono state evidenti, come riferito anche dal cambiamento di alcune strategie relative alle possibili cessioni di chi, proprio come sarebbe dovuto capitare a Tammy, fosse stato considerato sacrificabile ai fini dei fondamentali incassi per il settlement agreement. Il rientro in campo previsto nel 2024 impedisce però alla Roma di poter immaginare un campionato affrontato per buona parte unicamente con Belotti, nei confronti del quale resta grande fiducia e attesa ma altrettanta consapevolezza di non poter puntare unicamente su di lui.

Calciomercato Roma, sostituto immediato Scamacca: richiesta esagerata e addio Serie A

Ciò ha spiegato, dunque, l’attenzione fin qui rivolta, fra le varie questioni, anche a quella legata alla ricerca di approdi importanti e funzionali che ben permettano di corroborare la prolificità di un reparto offensivo risultato troppo Dybala-dipendente e sicuramente poco incisivo per poter ambire ai grandi traguardi inseguiti da Mourinho e adepti.

Non sarà certamente facile intervenire, soprattutto alla luce delle tante difficoltà sottintese ai plurimi scenari attualmente tenuti in considerazione da una Roma che, ad oggi, sembra vedere proprio nell’approdo di Scamacca una via di uscita ideale da un punto di vista tecnico ed economico. Come emerso in queste ore, Pinto è a lavoro con concretezza e serietà sullo scenario, destinato a sua volta a intrecciarsi con il futuro di un altri giocatore finito nel mirino capitolino in questi primi giorni di giugno.

Ci riferiamo a Nzola che, come racconta Calcio Spezia, sarebbe attualmente destinato a lasciare la Liguria per un prezzo non superiore ai 15 milioni di euro. Per la punta bianconera era nato un certo interesse in Serie A, soprattutto in casa giallorossa e tra le fila di una Fiorentina il cui allenatore conosce molto bene l’angolano. Nessuno dei due club sembra però disposto ad assecondare le richieste di uno Spezia da poco retrocesso, ‘confortato’ però dagli interessi del West Ham.

Proprio gli Hammers, che potrebbero dire addio al Gianluca sopra citato, avrebbero individuato in M’Bala la prima scelta per corroborare il proprio attacco. Un intreccio interessante e certamente soggetto ad evoluzioni, all’interno del quale non si può non scorgere anche una certa ingerenza della Roma.