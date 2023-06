La Roma passa all’incasso: 68 milioni di euro

La Roma passa all’incasso: cifra da record per le casse giallorosse, una boccata d’ossigeno vista la delicata situazione economica del club

Il campionato di Serie A, ed ovviamente i suoi principali protagonisti, vivono una situazione molto particolare. Da molti anni ormai il nostro campionato ha perso appeal rispetto agli altri colossi europei come la Premier League e la Liga, fattore che si è ripercosso attraverso i risultati sul campo, soprattutto in ambito europeo.

Sono moltissimi i debiti accumulati dalle società, su tutte Inter, Milan, Roma e Juventus, con casi che raggiungono quasi il miliardo di euro. I Firedkin pagano gli errori della gestione precedente, nella quale si sono registrate perdite senza precedenti, che hanno costretto il club ad aumentare i propri debiti per ripagare quelli precedenti.

Tutto questo si ripercuote e non poco sulla campagna acquisti, soprattutto a causa della mancata qualificazione in Champions League, che fatto registrare alla società una mancata entrate di oltre 50 milioni di euro, che sarebbero potuti essere investiti nella sessione di calciomercato per migliorare la rosa, ma purtroppo così non sarà.

Ciononostante a Trigoria possono comunque sorridere, grazie all‘incasso record di ben 68 milioni di euro, che farnno felici e non poco Tiago Pinto e la proprietà.

La Roma incassa: 68 milioni di euro già nelle casse della società

Il divario tra Serie A, Liga e Premier League è destinato ad aumentare, questo è quello che emerge analizzando il dato sui ricavi dei diritti tv, dove gli inglesi sono praticamente ormai inarrivabili per i club nostrani. La Liga può vantare due tra i migliori club al mondo, che da soli fanno registrare al campionato incassi record, mentre diverso è il discorso che riguarda gli inglesi.

La Premier League è senza alcun dubbio il miglior torneo per club al mondo, ma negli ultimi anni non c’è dubbio sul fatto che il loro più grande merito sia stato “vendere” al meglio il prodotto offerto, facendo registrare incassi che in Italia purtroppo appaiono impossibili, come ad esempio gli oltre 100 milioni incassati dalla squadra che sale dalla Championship, mentre in Italia il paracadute per la salvezza si aggira su una cifra inferiore ai 20 milioni di euro.

Nonostante questo la Roma in parte può sorridere, soprattutto vista la cifra di quasi 70 milioni di euro incassati proprio dai diritti tv, come riportato appunto da Calcio e Finanza: la società giallorossa ha guadagnato 68,2 milioni. L’Inter è il primo club in questa speciale classifica (87,1 milioni), seguono: Napoli (80,3), Milan (80,0), Juventus (78,6) e Lazio (70,7).