Roma rifiutata: “Non voglio andare dove non giocherò”

Roma, secco no da parte del giocatore che a sorpresa ha ammesso in un’intervista: “Non voglio andare dove non giocherò”

Lasciate le delusioni della finale europea alle spalle la Roma si è dimostrata subito di poter essere in grado di ripartire attraverso il calciomercato. Non è facile, soprattutto viste le limitate risorse economiche della società, che deve fare i conti con i paletti imposti dal Fair Play Finanziario, ma almeno finora le aspettative dei tifosi non sono state affatto deluse.

Era necessario mandare un segnale forte, soprattutto a José Mourinho, il quale aveva manifestato si la voglia di rimanere, ma solo in caso gli venissero date delle garanzie, e non solo per quanto riguarda la rosa. Lo Special One ha sempre avuto un carattere esuberante, ma di fronte ai torti subiti quest’anno è stato l’unico ad esporsi in prima persona, cosa che non è affatto piaciuta all’allenatore portoghese.

Non è chiaro se abbiano parlato anche di questo aspetto, tuttavia la cosa certa è che la società sta facendo di tutto per trattenerlo e, chissà, rinnovargli il contratto. Nel frattempo sul fronte calciomercato arrivano notizie tutt’altro che rassicuranti, il calciatore pare abbia già deciso di snobbare i giallorossi.

Roma, il giovane portiere dice no: “Non voglio andare dove non giocherò”

La Roma, almeno in questo avvio, è scatenata sul mercato. Tiago Pinto sta facendo tutto il possibile per consegnare a José Mourinho una rosa completa, e dal tasso tecnico migliore rispetto a quella della passata stagione, ma non sarà affatto facile. Il mancato accesso in Champions complica e non poco il mercato dei giallorossi, che non avranno a disposizione molta liquidità per investire.

Di conseguenza, come dimostrano gli acquisti di Aouar e Ndicka, si lavora su possibili colpi a parametro zero, o dal costo del cartellino limitato, in modo tale da non aggravare la situazione del club. Uno dei tanti nomi sul taccuino di Tiago Pinto è quello di Kacper Tobiasz, portiere classe 2002 che si è distinto con il Legia Varsavia, tanto da attirare l’attenzione di molti club in giro per l’Europa.

Tuttavia il calciatore seppur lusingato non si immagine nel futuro immediato alla Roma, come dimostra un’intervista rilasciata al sito “Przegląd Sportowy Onet” e riportata da “Il Romanista” in cui dice no ai giallorossi: “Ci deve essere un pizzico di verità in ogni informazione, io ho scoperto della Roma da internet e sono rimasto molto sorpreso. Sicuramente non voglio andare dove non giocherò”.