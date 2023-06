Ultim’ora Mourinho: incontro a Londra con l’Al Ahli

Mourinho ha incontrato, a Londra, secondo quanto riportato da LaRoma24.it, il presidente dell’Al-Ahli, club arabo, che sta cercando di portare tutti i big europei nel proprio campionato. Dopo Ronaldo, arrivato a gennaio, e Benzema, ufficiale da un paio di giorni, adesso le attenzioni si spostano sugli allenatori.

Perché si parla di Allegri intanto, ma oggi anche di Mourinho, che ha un contratto con la Roma per un’altra stagione, come tutti sappiamo, e che ha detto alla fine della gara contro lo Spezia, l’ultima della stagione all’Olimpico, che sarebbe rimasto nella Capitale. Beh, più che detto a parole lo ha detto ai tifosi nel momento in cui ha fatto il giro di campo per salutare il popolo giallorosso alla fine dell’anno.

Ultim’ora Mourinho, incontro a Londra: c’erano anche i rappresentanti di Scamacca

Non si hanno altri dettagli di questo incontro. Ma un incontro a quanto pare c’è stato tra le parti. Chissà, magari un’offerta è pure arrivata, ma questo si sapeva anche nei giorni scorsi e qualcuno ha ribadito che Mou non avrebbe accettato nulla. Insomma, però, c’è da segnalare questa nuova situazione.

L’incontro sarebbe avvenuto al Chelsea Harbour Hotel, a cui era presente anche Matt Odonohoe, presidente della CAA Stellar (che assiste tra gli altri anche Gianluca Scamacca) ha sottolineato ancora il sito che ha lanciato questa notizia.