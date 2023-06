Zaniolo ha detto sì alla Juventus, i soldi che incassa la Roma

Zaniolo ha detto sì alla Juventus, ecco i soldi che potrebbe incassare la Roma in caso di cessione definitiva del Galatasaray

Nicolò Zaniolo, dopo soli sei mesi passati in Turchia, potrebbe tornare in Italia. E lo potrebbe fare alla Juventus secondo quanto riportato da Repubblica in questi minuti, visto che l’attaccante che al momento è in ritiro con la Nazionale di Mancini in vista della semifinale di Nations League di domani contro la Spagna, avrebbe accettato l’offerta dei bianconeri.

E cosa centra la Roma in tutto questo? Centra, eccome, visto che nel momento in cui l’ex numero 22 – adesso sulle spalle di Aouar – ha firmato per il Galatasaray, la Roma ha trovato un accordo per alcuni ritorni economici nel caso Zaniolo fosse ceduto ad altri club. Quindi, in ogni caso, anche Pinto ci potrebbe guadagnare da questa cessione, così come potrebbe succedere per Frattesi che, ricordiamo, non solo è nel mirino dei giallorossi ma anche di altri club di Serie A che potrebbero regalare alle casse giallorosse diversi milioni di euro.

Zaniolo alla Juventus, i soldi che vanno alla Roma

Tornando adesso invece al discorso relativo a Zaniolo, nell’accordo che come detto è stato trovato nello scorso mese di gennaio ci sono delle clausole che mettono anche la Roma in mezzo. E adesso andiamo a vedere quali sono e soprattutto quanti soldi potrebbero entrare nelle casse giallorosse.

Intanto Pinto si è garantito un importo fisso i 2milioni di euro in caso di cessione che superi i 20milioni di euro. E questo dovrebbe essere il minimo visto che, tra parte fissa e bonus, i giallorossi hanno incassato o potrebbero incassare circa 23milioni di euro. E poi c’è un 20% sulla futura rivendita dei giallorossi turchi qualora il Galatasary riesca a cedere Zaniolo sopra i 16,5 milioni, cioè quelli sicuri che sono andati alla Roma. Un venti per cento, per fare chiarezza, sulla differenza che c’è tra questa cifra e quella della cessione.