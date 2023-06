Calciomercato Roma, accordo e pole position Frattesi: Inter ‘avvisata’

Calciomercato Roma, la pole position non basta per la riuscita della trattativa: ecco cosa manca.

Tanti i nomi accostati ai giallorossi nel corso di queste ultime settimane, contraddistinte da una certa attenzione ai piani alti di Trigoria per i tanti scenari di mercato che non poche novità potrebbero prossimamente generare.

Le piste seguite da Tiago Pinto restano numerose e abbracciano una serie di questioni che riguardano non unicamente le entrate ma, soprattutto in questa fase, una massiccia serie di uscite da considerare fondamentali ai fini del rispetto dei paletti imposti dal Fair Play Finanziario. Non sarà certamente compito semplice restare attivi con veemenza, soprattutto alla luce delle diverse garanzie da assicurare a Mourinho quanto prima.

Il modus operandi di Tiago Pinto si sta però contraddistinguendo per una concreta attenzione su plurimi scenari, come emerso anche dalla recente presenza a Londra, emblema di una volontà di provare a chiosare diverse trattative nel minor tempo possibile, proseguendo sulla falsariga dei recenti e più che funzionali approdi a Roma di Ndicka e Aouar. Il tutto, come dicevamo, senza dimenticare dell’impellenza delle uscite che potrebbe essere affrontata con una certa urgenza già in questa parentesi londinese.

Calciomercato Roma, Inter in pole position per Frattesi: cosa manca

Nella capitale anglosassone, infatti, il gm portoghese affronterà diverse questioni anche sul fronte addii, laddove si sono registrate in queste ore interessanti novità che potrebbero riguardare chi sia ormai da tempo ai margini del progetto giallorosso. I nomi più caldi su questo fronte sono quelli di Carles Perez, Kluivert e Vina. Proprio in una fase così calda e ricca di evoluzioni, intanto, si registrano importanti novità circa uno scenario di vecchia data, affrontato da Tiago per l’ennesima volta la scorsa settimana.

Ci riferiamo all’interesse per Frattesi, sul quale la Roma resta vigile insieme a Inter e Juventus. Il meeting con Carnevali la scorsa settimana non ha ovviamente permesso di registrare concrete evoluzioni mentre è di questi minuti l’importante aggiornamento di Gianluca Di Marzio sul futuro del centrocampista del Sassuolo. Stando a quanto riferito, l’Inter avrebbe un principio di accordo col Sassuolo e un’intesa di massima con Frattesi. Nella trattativa è coinvolto il giovane Mulattieri ma questa pole position rischia però di non essere sfruttata. Il tempo può diventare un nemico dal momento che l’Inter deve prima vendere.