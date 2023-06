Calciomercato Roma, addio e prezzo fissato: il grande ex aiuta Pinto

Calciomercato Roma, doppia richiesta e prezzo fissato da Tiago Pinto. Si cerca la chiusura dopo la grande ‘impresa’, ecco gli ultimi aggiornamenti.

Il filo rosso di questi primi giorni di congedo dagli impegni della Serie A è stato rappresentato in casa Roma dalla grande attenzione con la quale Tiago Pinto ha cercato di affrontare le non poche questioni che stanno attualmente interessando il mondo giallorosso. Il gm portoghese era da tempo consapevole di dover andare incontro ad un periodo contraddistinto da grandi impegni e da difficoltà di non semplice superamento, soprattutto alla luce della necessità di osservare un settlement agreement che sta generando più che di una qualche distrazione all’ex Benfica.

Se da un lato, infatti, questi è ben conscio di dover cercare di intervenire quanto prima ai fini di accontentare un allenatore che ha dimostrato per l’ennesima volta la grandezza e lo spessore umano e professionale, è altrettanto giusto evidenziare come i tanti monitoraggi relativi a possibili nuovi rinforzi si stanno in questi giorni interessando anche con le piste legate alle uscite.

Calciomercato Roma, Villar può restare in Serie A: Pinto fissa il prezzo

Non a caso, in questi giorni londinesi, contraddistinti anche dall’odierno incontro a pranzo tra Pinto e lo stesso Mourinho, il dirigente sta conducendo plurimi discorsi, cercando di dare degna prosecuzione a quella strada aperta da Aouar e Ndicka ma, al contempo, cercando concrete ed effettive soluzioni ai tanti esuberi a libro paga dei Friedkin.

Nessuna novità, per carità, soprattutto se si ricorda il massiccio lavoro epurativo del dirigente due anni fa, quando inaugurò la sua prima stagione di collaborazione professionale insieme allo Special One con un’attenzione più che veemente (e totalmente condivisa dal tecnico) nei confronti degli allontanamenti di chi non considerato parte integrante del progetto. L’attuale esigenza finanziaria, dunque, giustifica i motivi di un’attenzione verificatasi su tale fronte già in passato e che, attualmente, sta interessando plurimi elementi in rientro dai prestiti lontani dalla Capitale.

Proprio mentre proseguono meeting e dialoghi con Scamacca, non a caso, Tiago Pinto non perde occasioni per monitorare le tante altre vicende relative alle attese e anelate cessioni, attualmente riguardanti nomi come Reynolds, Vina o Kluivert. A questi, si aggiunga anche quello di Gonzalo Villar, reduce da un’esperienza non buonissima in Spagna e, oltre ogni ragionevole dubbio, destinato a inserirsi nel corpo di elementi da ‘piazzare.

Stando a quanto riferito in questi minuti da Gianluca Di Marzio, l’ex Elche piace a Cagliari e Genoa, ambedue in grado di assecondare la volontà di Gonzalo di restare in Italia. Dopo le difficoltà vissute al Getafe, Villar potrebbe dunque provare a rilanciarsi in quell’Italia dove era riuscito a far intravedere importanti segnali di miglioramento. Per salutarlo definitivamente, Pinto chiede 4 milioni di euro.